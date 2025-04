Hledání zařízení v síti Google bude díky UWB přesnější. V některých směrech může předběhnout i Apple Najít

Google se chystá zásadně vylepšit svou síť Find My Device, která uživatelům Androidu pomáhá najít ztracené věci, například telefon, klíče nebo peněženku. Dosud se tato služba spoléhala hlavně na technologii Bluetooth Low Energy (LE), což znamenalo, že jste sice věděli, že klíče jsou někde v bytě, ale už ne, jestli se schovávají pod polštářem nebo v lednici.

V úvodu můžeme s potěšením konstatovat, že Google v poslední době výrazně zrychlil vyhledávání a aktualizaci polohy. Síť je nyní čtyřikrát rychlejší než při spuštění díky algoritmickým vylepšením a změnám ve skenování Bluetooth. Reálná přesnost ale bývá omezená, což v praxi často znamenalo hru na „samá voda, přihořívá, hoří“.

Zásadní vylepšení díky UWB

To by se mělo změnit díky technologii Ultra-Wideband (UWB), kterou Google plánuje brzy integrovat do sítě Find My Device. UWB je bezdrátový protokol, který využívá extrémně krátké pulsy v širokém frekvenčním pásmu. Díky tomu dokáže měřit vzdálenost a směr k hledanému předmětu s přesností na centimetry.



Google také chystá vizuální navigaci prostřednictvím rozšířené reality

Apple tuto technologii používá už několik let v AirTagu a iPhonech, kde umožňuje tzv. „přesné hledání“, kdy uživatel vidí na displeji telefonu směr a vzdálenost k hledanému předmětu. UWB je sice přesné, ale může mít vyšší spotřebu energie než BLE, což je důležité z hlediska výdrže trackerů.



Takto funguje hledání u Applu

Díky UWB je možné určit polohu s přesností na centimetry i v budovách, kde klasické GPS ani Bluetooth nestačí. Na rozdíl od klasického Bluetooth, který měří jen sílu signálu, UWB přesně počítá dobu, jak dlouho trvá signálu, než dorazí od vysílače k přijímači. Výsledkem je schopnost určit nejen vzdálenost, ale i směr – podobně jako když GPS určuje polohu auta, jen v daleko jemnějším měřítku, a hlavně v interiéru.

Je nutná hardwarová podpora

V praxi to ale není tak jednoduché. UWB totiž musí podporovat tracker i samotný telefon, což zatím splňuje jen omezený počet prémiových zařízení s Androidem. Aktuálně se jeho podporou může chlubit například Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, Motorola Moto Edge 50 Ultra, Xiaomi Mix 4 a některé modely telefonů Samsung Galaxy.

Google i další výrobci teď čekají na rozšíření nových procesorů, jako je Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který UWB integruje přímo do základního čipu, ale jeho nasazení závisí na rozhodnutí výrobců telefonů, kteří musí UWB aktivovat a integrovat antény. To by mohlo v budoucnu výrazně zlevnit a zjednodušit nasazení této technologie i do běžnějších mobilů.

Google také chystá vizuální navigaci prostřednictvím rozšířené reality ARCore v reálném prostředí pomocí kamery – tedy zobrazení šipky přímo do obrazu okolí na displeji telefonu. To by bylo silné odlišení od Applu, který nabízí jen šipku ukazující směr a vzdálenost.

Vylepšování Google Find My

Google staví síť Find My Device s velkým důrazem na soukromí. Ve výchozím nastavení agreguje polohu z několika okolních zařízení, aby nebylo možné jednoduše sledovat pohyb konkrétního člověka. To ale znamená, že v méně zalidněných oblastech nebo u pohybujících se předmětů může být lokalizace pomalejší a méně přesná než u Applu, kde stačí jediný iPhone. Uživatelé si sice mohou nastavit režim s rychlejším hlášením, ale není to výchozí možnost.

Integrace UWB do Find My Device má potenciál změnit nejen způsob, jak hledáme ztracené věci, ale i celý ekosystém Androidu. UWB totiž může najít uplatnění i v rámci chytré domácnosti, navigaci v interiérech, digitálních klíčích od auta nebo bezkontaktních platbách.

Pokud se Googlu podaří překonat veškeré překážky v hardwarové podpoře a vylepšit výkon sítě, bude Android konečně moci nabídnout stejně přesné a pohodlné hledání jako Apple – a možná i něco navíc díky rozšířené realitě a otevřenosti platformy.