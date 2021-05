Hlídač rodinných rozpočtů zjistil, u kterého operátora platí lidé nejdražší paušály

Patron je český start-up, který si klade za cíl šetřit rodinné rozpočty. Hlídá platby za bankovní služby, energie i mobilní tarify a snaží se v každém sektoru nabízet levnější nebo optimalizované alternativy. Jako nástroj používá mobilní aplikaci Patron GO (zdarma pro Android a iOS), které uživatel udělí právo pasivně nahlížet do bankovního výpisu. Na základě druhu a výše provedených plateb provádí aplikace, které její tvůrci říkají „finanční antivirus“, porovnávací analýzu.

Aplikace je v provozu zatím pouze dva týdny a do svých mobilů si ji za tuto dobu instalovalo prvních 1 500 uživatelů. I to je podle Patronu dostatečný vzorek, aby z něj mohl získat první statistická data. Podle kontroly 150 tisíc plateb například už nyní vyplynulo, že při optimalizaci identifikovaných služeb by jejich uživatelé dohromady ušetřili 5,2 milionu korun. Nejvíce předražených plateb v oblasti osobních půjček identifikoval Patron u České spořitelny, v případě mobilních tarifů pak u operátora O2.

„K dnešnímu dni jsme analyzovali stovky mobilních paušálů. Jako nejvíce předražené vycházejí dle zjištění Patrona tarify za neomezené volání a data od operátora O2. Jejich průměrná cena je 1 131 Kč měsíčně. Ovšem cena dosažitelná na trhu za stejnou službu je menší než 700 Kč měsíčně. Jen na mobilních službách u O2 tak Patron svým uživatelům zařídil roční úsporu 1 130 960 Kč,“ říká Lukáš Vršecký, CEO finančního antiviru Patron GO.

Jak to funguje?

Aplikace Patron GO funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet, kde pomocí speciálního algoritmu identifikuje předražené, ale zároveň i nebezpečné transakce, typicky rychlé půjčky. Po instalaci na mobilní telefon naskenuje platby a majiteli vypíše, za co všechno by mohl platit méně. Identifikované platby pak označí jako „viry“.



Ukázka mobilní aplikace Patron Go pro Android

Pokud bude chtít uživatel viry odstranit, u jednodušších služeb mu stačí pár kliknutí. V případě složitějších záležitostí, jako je třeba pojištění, je pak majitel účtu propojen se specialistou přímo v aplikaci. Ten mu doporučí srovnatelnou, a přitom levnější službu, než je ta stávající. V první fázi se Patron zaměřuje na oblast financí, energií a telekomunikačních služeb, časem autoři plánují rozšíření i na další služby a nákupy.