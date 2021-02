„Hloupé Apple Watch“ za 700 tisíc. Parodují chytré hodinky a mají nejčernější ciferník na světě

Tradiční švýcarská hodinářská společnost H. Moser & Cie nabízí řadu Swiss Alp Watch vycházející z designu Apple Watch již od roku 2016. Nyní do ní přibyl kousek pojmenovaný Final Upgrade. Nabídne ikonický design s mechanickým srdcem, nevšední ukazatel sekund a patřičně vysokou cenovku 30 800 dolarů.

Za v přepočtu bezmála 700 tisíc Kč dostanete mechanické hodinky jednoznačně narážející na nejprodávanější hodinky na světě – Apple Watch. Toto „Finální vylepšení“ obsahuje mechanický ve vlastní továrně vyráběný strojek kalibru HMC 324 s 96h rezervou nátahu a 27 kameny. Pouzdro je z nerezové oceli s DLC povrchovou úpravou a rozměry jsou 38,2 × 44 × 10,5 mm. Pro srovnání: větší varianta hodinek od Applu měří 38 × 44 × 10,7 mm. Voděodolnost je zde do 30 m.

Prohlédněte si Final Upgrade na videu:

Místo OLED displeje jsou tu klasické ručky a ciferník je potažený látkou Vantablack (Vertically Aligned NanoTube Arrays) bez označení výrobce, protože na ni nelze tisknout. Ta je složená z uhlíkových nanotrubic a je to nejčernější známá látka, která absorbuje až 99,965 % viditelného spektra. Když na ni dopadne světlo, zachytí a vychýlí se mezi trubice.

Jistě vtipným prvkem je ukazatel sekund inspirovaný ukazatelem načítání systémů Applu. Ten je ale plně mechanický, protože ciferník obsahuje prostupy, pod kterými se otáčí disk s bílým přechodem.

Pobaví i popis, kterým společnost hodinky propaguje: „Nevyžadují žádné aktualizace, nenabízejí žádná otravná upozornění ani zbytečné funkce a poskytují jen to, co skutečně potřebujete, a to oprostit se od veškerého shonu a užít si každý okamžik.“ Vyrobeno bude pouze 50 kusů.

Více se dočtete na stránkách výrobce.