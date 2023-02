Hlubší spolupráce Vodafonu s Googlem může do Česka dostat Pixely oficiální cestou, i s podporou 5G

Nadnárodní operátor Vodafone v rámci globální tiskové zprávy oznámil hlubší spolupráci s Googlem. A profitovat by z toho brzy mohli i čeští zákazníci. Google pod svou hlavičkou nabízí spoustu zajímavých produktů, např. smartphony Pixel 7 či hodinky Pixel Watch, americký gigant však v Evropě distribuuje své produkty oficiálně jen do deseti zemí. A to by se brzy mohlo změnit.

Vodafone operuje pod svým jménem ve 14 zemích Evropy (a ve 22 státech funguje v režimu „partnerství“), a právě jeho kamenné prodejny a e-shopy by se měly stát novým prodejním kanálem Googlu. V tiskové zprávě se uvádí, že právě Vodafone zajistí dostupnost smartphonů a nositelností od Googlu na dalších trzích, což by mohlo být zajímavé i pro české uživatele. Oficiálně by se tak k nám mohly dostat telefony Pixel 7 a Pixel 7 Pro, hodinky Pixel Watch, sluchátka Pixel Buds a výhledově třeba i tablet Pixel Tab a připravovaná skládačka Pixel Fold.





Užší spolupráce Vodafonu a Googlu by mohla do Česka dostat oficiální cestou Pixely 7 a hodinky Pixel Watch

Tisková zpráva zatím explicitně neuvádí země, ve kterých se začnou nabízet zařízení od Googlu, Česko však dlouhodobě nefiguruje v plánech amerického giganta, a tak má tentokrát větší šanci, než kdy jindy. Zeptali jsme se samozřejmě v české pobočce Vodafonu, odpovídala Charlota Dědková z tiskového oddělení: „Vodafone Group oznámila rozšíření strategické spolupráce. O jejích podrobnostech bude brzy informovat.“ Mezi řádky to tedy vypadá na to, že oba giganti na globální úrovni stále jednají a ladí finální podmínky spolupráce.

Vodafone jako prodloužená ruka Googlu

A pokud vše klapne, na český trh by se dostala zajímavá mobilní zařízení. Za současné situace se totiž zájemci o telefony řady Pixel či o hodinky Pixel Watch musí spoléhat na dovoz jednotlivých prodejců elektroniky. V Česku sice už nejnovější Pixely i hodinky seženete, ale do prodeje se všechny produkty dostaly až s velkým zpožděním. Hlavní výhodou potom bude zejména operátorem garantovaná podpora 5G konektivity pro všechny smartphony Pixel. Ty sice 5G modem obsahují, ale na nepodporovaných trzích se do 5G sítě nepřipojí.

Součástí dohody Googlu a Vodafonu bude i to, že ve všech prodávaných Android smartphonech bude aplikace Zprávy od Googlu použita jako defaultní aplikace pro posílání textovek. A to zejména proto, aby Google podstatně rozšířil používání RCS zpráv. Ty už navíc nebudou schované v aplikaci pod označením „Chatovací zprávy“, ale Google funkci rovnou přejmenuje na RCS. Služba Vodafone TV bude navíc v základu využívat set-top boxy, v nichž poběží systém Android TV.

Představení řady Pixel 7 od Googlu:

Zdroj: Vodafone Group