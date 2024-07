HMD připravuje „Lepší Telefon“. Společně s rodiči chce vytvořit perfektní mobil pro děti bez sociálních sítí

Společnost HMD Global vyhlásila iniciativu The Better Phone Project, v rámci které bude společně s rodiči spolupracovat na vývoji a výrobě alternativy k současným smartphonům. Cílem projektu je vytvoření protiváhy k současnému chytrému telefonu, který by rodičům poskytl kontrolu nad časem, který děti tráví při používání sociálních sítí.



HMD Global chce společně s rodiči vymyslet a uvést do prodeje telefon pro děti – alternativu k současným smartphonům s důslednější kontrolou (a omezeními) zobrazovaného obsahu

Z celosvětového výzkumu (10 tisíc respondentů), které si HMD Global nechalo zpracovat, vyplývá, že 54 % rodičů lituje, že dětem nedali do rukou smartphone později. 65 % dotázaných má obavy o dopad používání telefonů na mentální zdraví svých dětí. Téměř polovina rodičů uvádí, že používání telefonu změnilo osobnost jejich dítěte. 70 % rodičů uvádí, že se v dětství více zabývalo svou rodinou, o pár procent méně uvádí, že telefony negativně ovlivňují spánek dětí nebo množství fyzické aktivity, kterou vykonávají. HMD chce tento problém řešit prostřednictvím široké škály zařízení, mezi nimiž bude i zcela nový telefon.

Míra používání telefonů dětmi vždy vzbuzuje velkou vlnu otázek, jenže tentokrát je to vůbec poprvé, co byli i sami rodiče přizváni k tomu, aby mohli vyjádřit svůj názor. Značka HMD doufá, že tímto projektem dokáže oslovit Generaci Z, které podle vyjádření výrobce „přijala za svůj digitální detox“. Současně do projektu zapojila řadu odborníků, aktivistů a skupin na podporu rodičů. Všichni rodiče, kteří by se chtěli do projektu zapojit, tak mohou učinit na webových stránkách projektu.

Zdroj: HMD