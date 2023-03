Hodili na chodník Galaxy S23 Ultra a iPhone 14 Pro Max. Kdo utržil větší šrámy a kdo už si nezafotí?

Skupina Allstate Protection Plans čas od času testuje odolnost telefonů vůči pádům. Tedy zejména těch, které nesplňují certifikovanou odolností vůči nárazům. Má svého vlastního robota, který pouští telefony z výšky 180 tak, aby při pádu nedošlo k nechtěné rotaci telefonu. Cílem je tedy maximální možné porovnání telefonů různých značek při simulovaných pádech ze stejné výšky. A pokud proti sobě postavíme řady Galaxy S23 a iPhone 14, kdo vzejde jako vítěz?

Výsledek ani u jedné značky není nijak překvapivý. Sklo je sklo, a sklo se láme, praská a tříští. Hliník není nijak extrémně pevný materiál, a tak v něm zůstávají při pádech výrazné vrypy a poškození. A když vám na zem padá telefon za třicet tisíc bez ochranného skla či nasazeného krytu, většinou to znamená dosti nákladnou opravu. Jak si telefony v testu vedly?



Takto dopadl iPhone 14 Plus při pádu na displej a na záda

Všem telefonům při prvním pádu na jednu či druhou stranu praskl skleněný kryt. U Applu byl příjemným překvapením iPhone 14 Plus. Ze zad telefonu sice vypadly kusy skla a zásah dostal i fotomodul, snímačů se pád nijak nedotkl. A nedošlo ani k výraznějšímu poškození hliníkového rámu. Displej také dostal pořádně zabrat, a to zejména na okrajích, kde vypadly kousky skla. Na zbytku displeje se následně vytvořily praskliny a určité části skla se nepatrně zvedly nad okolní povrch. Telefon však stále fungoval.



Identický pád na displej a na záda u Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 zase při pádu praskla záda a došlo i k poškození rámu, polovinu displeje však zdobilo velké množství „pavučin“. I díky tomu byl telefon jako jediný z celého testu nefunkční už při prvním pádu displeje na zem. Samsung se zase vytáhl u Ultry, jejíž záda ozdobila dlouhá prasklina, na kterou navázaly dvě pavučinky v rozích a rozbité sklo jednoho fotoaparátu. Při pádu na displej se pouze poblíž jednoho rohu objevila vlasová prasklina a poškodil se jeden roh na zahnuté části displeje. Na tak velké zařízení je to tedy poměrně málo „následků“.



Ultra v odolnosti displeje sice překvapila, krajní fotoaparát na zádech však dostal přímý zásah

Apple si zase nedá za rámeček odolnost iPhonu 14 Pro Max. Displej byl na větší ploše roztříštěn, přičemž vlasové praskliny přebíhaly od poškozeného rohu až na druhou stranu, a to přes selfie kamerky a Dynamic Island. Mnohem hůře dopadla záda, která se roztříštila, z části vypadlo sklo, poškrábalo se sklo kryjící jeden objektiv, který byl současně i „zatlačen“ do těla telefonu.



Takto ve stejném testu dopadl iPhone 14 Pro Max

Součástí testu byl i Galaxy S23+, který po pádech na displej i záda stále fungoval. Telefonu praskl roh na zádech a své si z pádu odnesl i kovový rám. Na přední straně byl poškozen jen úzký spodní pruh displeje, zbytek zůstal bez větší úhony. Ve srovnání s předchozí generací tak nedošlo k žádnému zhoršení odolnosti, a to ani přesto, že jihokorejci do svých smartphonů nasadili několik součástek vyrobených z recyklovaných materiálů. U iPhonů je to stejné.

Největší iPhone aktuálně řady se rozbíjí stejně snadno jako iPhone 13 Pro Max, poškození při pádu na zem automaticky znamená investici několika tisíc korun. U „Pluska“ je největší výhodou přepracovaný zadní kryt, který umožní snadnější a méně náročnou výměnu v případě poškození. V obou případech ale platí, že nejlepší je nehodám předcházet, a nasadit na telefon ochranný kryt a současně nalepit na displej ochrannou fólii či ještě lépe ochranné sklo. Případné škody při pádech tak budou daleko nižší.

Pády na zem u řady Samsung Galaxy S23: