Hodinky a náramky od Fitbitu budou od příštího roku vyžadovat přihlášení ke Google účtu

Google teprve vloni formálně dokončil převzetí Fitbitu, který nově nese označení „Fitbit by Google“. A zatímco aktuálně mohou uživatelé používat u nových zařízení od Fitbitu stávající Fitbit účet, vrzy dojde ke změně. Od příštího roku budou nositelnosti značky Fitbit vyžadovat přihlášení ke Google účtu. Povinné přihlášení má být zavedeno postupně, a to zatím jen při úvodním nastavení nových zařízení.

Jakmile vstoupí nová pravidla v platnost, budou moci stávající uživatelé přenést data z Fitbit účtů na svůj Google účet. Samotné Fitbit účty mají existovat v jakémsi překlenovacím období, a to až do roku 2025. Fitbit však zatím blíže neřekl, kdy přesně v příštím roce povinnost přihlášení Google účtem zavede.

Google na stránkách podpory uvádí, že „Google účet má pro uživatele produktů značky Fitbit spoustu benefitů, např. jednotné přihlášení k Fitbitu a dalším Google službám, špičkové zabezpečení účtu, centralizované ovládání soukromí pro uživatelská data a další funkce od Googlu“.

Nejoblíbenější hodinky od Fitbitu

Fitbit Versa 2 nabízí 24 obchodů za ceny od 2 590 Kč Porovnat ceny

Fitbit Versa 3 nabízí 21 obchodů za ceny od 3 990 Kč Porovnat ceny

Fitbit Sense nabízí 16 obchodů za ceny od 5 057 Kč Porovnat ceny

Fitbit Versa nabízí 5 obchodů za ceny od 3 842 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené hodinky od Fitbitu

Proč chce Google sjednotit data z Fitbit účtu do jednoho centralizovaného? Jako první se nabízí využití zdravotních dat pro účely zobrazení reklam, to však není na pořadu dne. Google se musel Evropské Komisi zavázat, že pro účely reklam nepoužije žádná data, která budou získána ze zařízení značky Fitbit. Stávající ani budoucí uživatelé by se tak neměli ničeho obávat. U podzimní řady novinek běží ještě vše ve starých kolejích, uživatelé mají dokonce možnost novými modely platit, jak přes Fitbit Pay, tak do konce roku i přes Google Pay.

Představení náramku Fitbit Sense 2:

Zdroj: Fitbit