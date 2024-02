Hodinky Amazfit dostávají umělou inteligenci Zepp Flow. Ještě letos si poradí i s češtinou a slovenštinou

Značka Amazfit se rozhodla přímo do svého systému Zepp OS integrovat generativní umělou inteligenci. Dostala název Zepp Flow a do hodinek dorazí společně s aktualizací na systém Zepp OS 3.5. Funkce je navržena k tomu, aby porozuměla běžnému mluvenému slovu využitím LLM (Large Language Model), hlasový asistent tak už nebude vyžadovat přesné spojení klíčových slov k vykonání určité akce, ale porozumí tomu, co po něm budete chtít.



Možnosti umělé inteligence Zepp Flow – bude umět ovládat hodinky, zjistit zdravotní data, začít cvičení, spustit aplikace i ovládat přehrávání hudby. A to vše hlasovým zadáním AI asistentovi, který bude do konce roku rozumět a reagovat i v češtině

Umělá inteligence Zepp Flow v hodinkách značky Amazfit po updatu systému zvládne např. nastavit upozornění, odpovědět na notifikace, nastavit časovač, zkontrolovat aktuální počasí, předat uživateli informace o cvičení, porozumět a informovat o kvalitě spánku, nastavit režim nerušit a nebo zodpovědět na všechny vaše všetečné otázky.

Čeština a slovenština ještě letos

V těchto dnech se aktualizace systému Zepp OS 3.5 se Zepp Flow dostává do hodinek Amazfit Balance, v první vlně však umělá inteligence bude fungovat jen v angličtině, a to v USA, Kanadě, Irsku a Velké Británii. 1. května přibude v Evropě podpora spousty dalších jazyků. Řady Amafit Cheetah, Amazfit Falcon a Amazfit T-Rex Ultra dostanou aktualizaci systému od 28. května. Poslední na řadu přijdou hodinky Amazfit Active, a to 20. června.



Oficiální harmonogram aktualizací hodinek na Zepp OS 3.5 s podporou Zepp Flow. Česká a slovenská vlaječka k podporovaným hodinkám přibude ještě do konce letošního roku

Jak už to tak s umělou inteligencí bývá, na kompletní podporu češtiny se zatím u žádného mobilního zařízení nedostalo. Gemini nepodporuje hlasové zadávání v češtině, Samsungům zase chybí podpora českého jazykového balíčku. Od zástupce značky Zepp však máme potvrzeno, že s češtinou a slovenštinou se počítá ještě letos. Výše zmíněné hodinky od Amazfitu tak budete moci v průběhu letošního roku používat s AI asistentem, a to i v češtině.