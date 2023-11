Hodinky Huawei Watch GT 4 v praxi. Ideální mix stylu, zdravotních i sportovních funkcí

Huawei má poměrně široké portfolio chytrých hodinek, není úplně snadné se v něm zorientovat. Nedávno představená řada Huawei Watch GT 4 patří zhruba na úroveň střední třídy – existují ještě dražší modely, ale i levnější a s méně funkcemi. Tato řada by tak měla uspokojit i náročnější uživatele a nám to při zkoušení jednoho z modelů této edice potvrdilo.



Elegantní celokovové hodinky z nerezové oceli Huawei Watch GT 4

Aby to totiž nebylo tak jednoduché, hodinky přicházejí ve dvou velikostech –pouzdro o šířce 41 mm je zamýšleno jako dámské, mohutnější 46mm verze je zase spíše pánská. Obě velikosti se pak vzájemně liší i designem. Celkem je na výběr 7 různých stylů s náramky a řemínky různých barev, provedení i materiálu.

My jsme si vyzkoušeli 46mm model s článkovým řemínkem z nerezové oceli. Hodinky vypadají na ruce opravdu pěkně a prémiově. Velmi jsme přivítali, že Huawei zanechalo experimentování s vypouklým krycím sklíčkem, které osadilo u vyšší řady Watch 4, a přišlo s klasickým plochým kruhovým AMOLED displejem o průměru 1,43 palce. K úrovním jasu nemáme výhrady, maximální postačuje i při slunečném počasí.



Hodinky mají tloušťku zhruba 11 mm, boku dominuje výrazná korunka

Nechybí funkce Always on displej (AoD), díky které hodinky nepřetržitě ukazují čas (displej se zcela nevypíná), ale na druhou stranu to poměrně výrazně snižuje výdrž baterie na jedno nabití. V našem případě jsme se běžně dostávali na 10 dní bez AoD, ale zhruba jen polovinu (5 až 6 dní) se zapnutou touto funkcí. Ve finále je tak praktičtější pozvednout zápěstí a nechat rozsvítit základní ciferník.

Na výběr je opět nepřeberné množství grafických designů ciferníků, volit můžete bezplatné i placené návrh. U některých lze nastavit i některé jejich segmenty (jakési „mini widgety“) a zobrazit si preferovanou funkci (např. srdeční tep, kroky, spálené kalorie nebo zbývající kapacitu baterie).



Profil hodinek v aplikaci • rozšiřující aplikace • přednastavené textové odpovědi

Dýnko hodinek je skleněné, takže není nepříjemné na zápěstí, a obsahuje vestavěné senzory, které dokážou měřit mnoho zdravotních funkcí. Základem je tep a okysličení krve, pomocí senzorů a doprovodných výpočtů ale změříte i teplotu kůže, průběh spánku, míru stresu a můžete vyzkoušet zhruba minutové dechové cvičení. Naproti tomu funkce EKG v těchto hodinkách chybí a neobsahují ani měření krevního tlaku.

Harmony OS dospěl, ale stále má co zlepšovat

Pro přesné trackování sportovních aktivit i bez nutnosti spárovaného mobilu v blízkosti jsou Huawei Watch GT 4 vybaveny GPS. Můžete tak vyrazit běhat a mobil nechat doma – hodinky si trasu zapamatují a po navrácení do blízkosti telefonu ji zaznamenají do aplikace Huawei Zdraví. Ta zároveň slouží i jako obslužná aplikaci pro veškeré nastavení hodinek. Lze z ní například exportovat nasbíraná data ve formátech GPX, TCX a KML. Watch GT 4 umí trackovat přes stovku různých sportů. Splňují normu odolnosti 5 ATM a jsou tak vhodné pro plavání, ale nikoli už k potápění.



Sledování zdravotních ukazatelů • sledování sportovních aktivit • export dat

Hodinky běží na systému Harmony OS 4, který výrazně vylepšuje grafické prostředí hodinek, a to jak po stránce designu, tak i funkčnosti. Dobře pracuje i s prostorem kruhového displeje, kdy ve vertikálních rolovacích seznamech prostřední položku zvětší na celou šířku ciferníku. Příchozí notifikace ze smartphonu už lze nejen přečíst, ale na ně i přímo z hodinek reagovat. Sice jen přednastavenou textovou frází nebo pomocí emoji, ale lepší než nic. Plnou klávesnici ale hodinky nenabídnou.



Hodinky jsou voděodolné, můžete si s nimi zaplavat

S hodinkami se dá dále vyřídit telefonní hovor, ale pouze přes Bluetooth, tzn. v blízkosti telefonu. Vestavěnou eSIM pro zcela autonomní fungování neobsahují. Ačkoli v nabídce najdeme i aplikaci Peněženka a hodinky podporují NFC, u nás s nimi zatím v obchodě bezkontaktně nezaplatíme. Prostředí se ovládá intuitivně pomocí doteků a pohybových gest. Rolování seznamy usnadní mechanická korunka, která na stlačení vrací na hlavní ciferník. Pod spodním plochým tlačítkem najdete rychlý přístup k pohybovým aktivitám. Kromě toho je při rolování v horizontálním směru k dispozici hned několik užitečných widgetů (pro počasí, plnění pohybových aktivit nebo základní údaje ze zdravotních naměřených funkcí).

Na výběr je mnoho různých ciferníků

Huawei Watch GT 4 jsou hodinky ideální pro takového uživatele, který není vyhraněn vyloženě sportovně, ale přesto si jde občas zaběhat nebo zaplavat, a zároveň chce, aby se hodinky hodily a dobře vypadaly také při nošení do kanceláře, třeba i k obleku nebo k šatům. Přitom jim nechybí ani měření zdravotních ukazatelů a jsou velmi přesné.

Chválíme také dobrou výdrž na jedno nabití a pohodlnou bezdrátovou nabíjecí kolébku v balení. Po stránce systému by se nám líbil snad jen větší výběr instalovatelných aplikací, jinak ale hodinkám není co zásadního vytknout. Testovaný model s ocelovým řemínkem se prodává za 8500 Kč, varianta se zajímavým zeleným „eko“ páskem je levnější o 2 tisíce.