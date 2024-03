Hodinky, které zachránily život. Autentické reklamy od Applu vyzdvihují zdravotní přesah Apple Watch

Hodinky Apple Watch si za poslední roky vybudovaly auru nositelnosti, která zachraňuje životy, i přesto, že se prvoplánově jednalo jen o stylový doplněk na zápěstí. Applu k tomu dopomohly zdravotní funkce, které do svých hodinek postupně přidával, ať už to byla detekce pádů nebo upozornění na příliš vysoký či nízký srdeční tep. Snad při startu každého Apple eventu americký gigant úvodním videem vyzdvihuje zdravotní přínos hodinek na skutečných osobách, které žijí i díky přispění Apple Watch. Nyní se to stejné promítá i do dvou televizních reklam, které jsou opět založeny na skutečných událostech.



Varování na příliš nízký nebo příliš vysoký srdeční tep může zachránit lidský život. Apple to dokládá autentickou reklamou, ve které vystupuje osoba, která přežila i díky hodinkám Apple Watch

První reklama s názvem Lexie's Heart se pozastavuje nad varováním na nízký srdeční tep. To mnozí berou jako zcela běžnou záležitost, navíc je podle nich nízký tlak daleko lepší, než kdyby hodinky varovaly před vysokým tlakem. Jenže, v případě Lexie Northcott znamenal blížící se zástavu srdce. Naštěstí se dostala rychle do nemocnice a, jak sama dodává, kdyby nebylo Apple Watch, možná by už na světě nebyla.

Druhá reklama Bruce and the Roo zase ukazuje příběh cyklisty Bruce Mildenhalla, který se v Austrálii srazil s klokanem. Následně zafungovala detekce pádů, hodinky vytočily nouzové číslo a jeho ženě poslaly textovou zprávu. Srážku se zvířetem přežil, a dle svých slov čeká na to, až se s klokanem, který má ve svém kožichu vzorek jeho přední pneumatiky, potká znovu. Obě reklamy jsou samozřejmě natočeny s lehkou nadsázkou, ale důraz na monitoring zdraví je v nich zakotven už na první pohled.

Reklama „Lexie's Heart“ od Applu:

A jak je to u vás? Už vás někdy „z bryndy“ vytáhly chytré hodinky? A nemusí to být jen Apple Watch, klidně se s námi v diskusi podělte o to, zda vám jakékoliv chytré hodinky, byť jen sebemenším způsobem, nějakým způsobem změnily život.