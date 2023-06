Hodinky od Samsungu začnou evidovat nepravidelný srdeční tep. Začne u řady Galaxy Watch 6

Samsung na svém blogu oznámil, že hodinky řady Galaxy Watch začnou evidovat nepravidelný srdeční tep. Tato funkce doplní monitoring krevního tlaku a možnost natočení EKG, minimálně ze startu však nebude dostupná ve všech zemích. Česko si tak na podporu této funkce bude muset ještě nějakou dobu počkat.

Funkce bude fungovat podobně, jako u Apple Watch. Hodinky sice už nyní nepřetržitě měří srdeční tep, ovšem upozornění na jeho určitou nepravidelnost, které se vám na zápěstí zobrazí v podobě celodisplejové notifikace, musí mít schválení patřičných regulátorů.



Detekce nepravidelného srdečního rytmu v hodinkách Galaxy doplní funkce pro měření krevního tlaku a natočení EKG

Po FDA došlo i ke schválení korejským úřadem MFDS, což této funkce otevírá dveře, nejen do USA a Jižní Koreje, ale i do dalších jedenácti zemí po celém světě, konkrétně se jedná o:

Argentina

Ázerbajdžán

Kostarika

Dominikánská republika

Ekvádor

Gruzie

Guatemala

Hong Kong

Indonésie

Panama

Spojené arabské emiráty

Samsung na svém blogu uvádí, že se detekce nepravidelného srdečního tepu nejprve dostane do letošní nové generace chytrých hodinek, přičemž funkce bude součástí nadstavby One UI 5 Watch. Postupem času se tedy tato funkce dostane díky softwarové aktualizaci i do starších modelů hodinek, navíc by se měla dostupnost této funkce postupně rozšiřovat i na další trhy.

Zdroj: Samsung News