Hodinky Pixel Watch 2 si vzaly to nejlepší od Fitbitu. Vašim blízkým dají rychle vědět, že jste v pořádku

Google na dnešní představovací akci v New Yorku ukázal i novou generaci chytrých hodinek. Google Pixel Watch 2 si vzaly to nejlepší od Fitbitu, tedy přesné měření i stejnojmennou aplikaci, která bude mít na staroti měření zdravotních funkcí i cvičení. Celodenní hodinky slibují přesnější záznam aktivit a zdravotních dat, a také nové funkce zaměřené na větší bezpečnost jejich nositelů.

41mm tělo hodinek je částečně vyrobeno z hliníku, váží 31 gramů a splňuje odolnost IP68 a 5 ATM. Vnitřní část hodinek je přepracovaná, protože se zde nachází tři nové snímače pro přesnější záznam zdravotních dat. Samotné tělo hodinek bude dostupné ve třech barevných provedeních – ve stříbrné, černé a ve zlaté. U první varianty se však počítá se dvěma různými odstíny řemínků. V základní krabičce najdete pásky vyrobené z fluoroelastomeru pro malá i větší zápěstí.



Takto vypadá nová generace hodinek Pixel Watch

Kruhový AMOLED displej zobrazuje v barevném prostoru DCI-P3 a má jemnost 320 ppi. Podporuje ježim Always On a v případě potřeby může zvýšit svůj jas až na 1 000 nitů. Kryje jej odolné sklo Gorilla Glass 5. Baterie má kapacitu 306 mAh, výrobce udává 24 hodinovou výdrž s aktivní funkcí Always On. Za půl hodiny máte hodinky dobité na padesát procent, nabití doplna trvá 75 minut.

Oficiální představení hodinek Pixel Watch 2:

Na těle hodinek nechybí boční ovládací tlačítko, korunka s vibrační odezvou ani reproduktor či mikrofon. Ze zápěstí tak obsloužíte i hovory směřované na váš telefon s Androidem 9.0 a novějším. Z podpory je vyloučen systém Android Go.



Hodinky Pixel Watch 2 v kostce

Výkon u hodinek zajišťuje procesor Qualcomm SW5100, jemuž pro základní úlohy asistuje koprocesor Cortex M33. Hodinky mají 32GB úložiště eMMC a 2GB operační paměť. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n či NFC, volitelně se můžete s hodinkami přes eSIM připojit k mobilním sítím a využít u nich datové přenosy až přes LTE. Tato možnost však bude jen ve vybraných zemích světa. Přesnou pozici při záznamu trasy přidáte díky polohovacím službám GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo a Quasi-Zenith Satellite.

Překvapivá spousta snímačů

Do výbavy se dostal překvapivě velký počet snímačů. Konkrétně kompas, výškoměr, infračervený měřič srdečního tepu, víceúčelový elektrický snímač pro natočení EKG, optický snímač srdečního tepu (mult-path), tříosý akcelerometr, gyroskop, snímač cEDA pro měří odezvy těla, teploměr, barometr a magnetometr.



Pohled na vnitřní stranu hodinek Pixel Watch 2

Nový hlavní snímač spolupracuje s umělou inteligencí, a nabídne přesnější měření srdečního tepu, upozornění na nízký a vysoký srdeční tep, a přidává i skóre denní připravenosti. Při cvičení se využívá více LED a fotodiod, které měří srdeční tep z více míst najednou. Výsledkem je zprůměrovaná hodnota, která má přesnost na úrovni hodinek a náramků od Fitbitu. Díky snímači cEDA a teploměru mají mít hodinky zatím nejpokročilejší měření stresu.

Hodinky změří variabilitu srdečního tepu, počet kroků, kvalitu spánku, a zvládnou automaticky rozpoznat až 7 cvičení. Na zápěstí můžete mít sportovního trenéra, který vás naviguje a povzbuzuje hlasovými povely nebo vibracemi na zápěstí.

Bezpečnostní kontrola a prémiové předplatné

Zcela novou funkcí je Safety Check. Vašim blízkým můžete dát v předem naplánovaném čase vědět, kde se aktuálně nacházíte, popř. jim můžete stiskem tlačítka na hodinkách potvrdit, že jste v pořádku. V hodinkách běží systém Wear OS 4, jehož součástí je např. samostatná aplikace Fitbit, Gmail nebo Kalendář. Defaultní Ciferník At a Glance vám ukáže důležité informace až tehdy, když je opravdu potřebujete.



Hodinky Pixel Watch 2 začínají na částce 10 tisíc korun, oficiálně se však do Česka nedostanou. Je nutné počkat na dovoz ze strany prodejců elektroniky

Po aktivaci hodinek získáte zdarma půlroční předplatné Fitbit Premium, které je navázáno na některé funkce hodinek, a také měsíční předplatné YouTube Premium. Hodinky se do prodeje dostanou příští týden, a startují na ceně 349 USD, což dělá zhruba 10 tisíc korun. Oficiální distribuce ani tentokrát nebude směřovat do Česka. Hodinky Pixel Watch 2 tak k nám budou muset opět dovézt prodejci elektroniky „na vlastní triko“.