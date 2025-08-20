Hodinky Pixel Watch 4 vydrží déle a nabíjí se rychleji. K tomu by měly jít snadno opravit

Společně s novými telefony Google představil i novou generaci hodinek Pixel Watch 4. Jejich displej Actua 360 má jas až 3 000 nitů a užší okrajové rámečky o 16 procent. Hodinky s hliníkovým tělem a displejem chráněným upravenou verzí skla Gorilla Glass navenek vypadají velmi podobně jako současná řada Pixel Watch 3, v pozadí však došlo k řadě změn. Hodinky s krytím IP68 se například zaměřily na snadnější opravitelnost nejdůležitějších komponentů – displeje a baterie. Navíc mají až o 15 % výraznější vibrace. Výpočetní výkon zajišťuje Snapdragon W5 Gen 2.
Hodinky Pixel Watch 4 s textilním a silikonovým páskem
Hodinky budou i nadále dostupné ve dvou velikostech těla – 41 a 45 mm. S režimem Always On vydrží na jedno nabití až 30 hodin (u 41mm verze), respektive až 40 hodin (u 45mm varianty). S aktivním spořičem baterie dosáhnete výdrže až dva až tři dny na jedno nabití. Hodinky se nabíjí o 25 % rychleji prostřednictvím nové dokovací stanice. Nejsou tedy kompatibilní s nabíječkou pro hodinky Pixel Watch 3.
Nový způsob nabíjení hodinek Pixel Watch 4
GPS v hodinkách je dvoupásmová, samozřejmostí je operační systém Wear OS 6 a integrace hlasového asistenta Gemini. Stačí zvednout hodinky do úrovně obličeje a můžete s ním začít mluvit. Umělá inteligence v hodinkách zajistí rychlé odpovědi, rozpozná aktivity nebo se stane vaším osobním zdravotním trenérem. Google u hodinek slibuje ještě přesnější záznam GPS, vylepšené měření teploty (nový snímač) nebo chytřejší detekci spánku, která má být až o 18 procent přesnější.
Hodinky dokáží rozeznat přes 40 sportovních aktivit a mimo jiné zjistí i výpadek srdečního tepu nebo vám automaticky zapnou cvičení, které jste zapomněli ručně aktivovat. Obě verze hodinek budou dostupné v černé a bílé barvě. Větší 45mm varianta bude navíc k dispozici v šedé, menší 41mm verze pak v modré a zelené. Pixel Watch 4 se do prodeje dostanou 9. října za cenu 9 990 Kč.
Pixel Buds 2a
Poslední novinkou jsou základní sluchátka Pixel Buds 2a, která dostala do výbavy čip Tensor A1 a také menší a kompaktnější pouzdro s odolností IP54. Jedná se totiž o vůbec nejmenší a nejlehčí „áčková“ sluchátka od Googlu. Vydrží přehrávat hudbu až po dobu 20 hodin, samostatně je jejich výdrž sedmihodinová.
Sluchátka Pixel Buds 2a
Sluchátka podporují redukci šumu ANC (včetně Silent Seal 1.5) a také prostorové audio. Pouzdro však nepodporuje bezdrátové dobíjení, nabijete jej pouze přes kabel. Pixel Buds 2a se budou nabízet pouze v černé a modré barevné variantě, v základní krabici dostanete hned čtyři velikosti nástavců do učí (extra malé až velké). V Česku budou stát 3 690 Kč.