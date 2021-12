Hodinky s rolovacím displejem zní skvěle na papíře. Používat byste je ale asi nechtěli

Samsung již má na trhu několik zařízení s ohebnými displeji, podle různých úniků se však speluluje, že firma pracuje i na zařízeních s rolovacími displeji jako je rolovací tablet či televize. Jak ale ukazují nedávno podané patenty, Samsung zkoumá možnosti rolovacích displejů i u zařízení, kde bychom to ale tolik nečekali.

Patent totiž zmiňuje chytré hodinky s rolovacím displejem. Ten by byl ve základním stavu malý a kulatý, aby hodinky byly co nejkompaktnější. V případě potřeby by však obrazovku šlo roztáhnout ze středového rámečku vytáhnout do většího oválu, aby se zařízení dalo pohodlněji ovládat.

Podle dostupných informací se tímto způsobem podaří zvýšit plochu displeje až o 40 %. Roztahování a stahování obrazovky by se přitom ovládalo elegantně točením boční korunky. Displej bude ale dokonce tak flexibilní, že si bude uživatel moci vybrat, zda chce aby se vysunuly obě nebo jen jedna část displeje. V prostředním rámečku ze kterého se displeje budou vysunovat má být podle patentu umístěna i selfie kamerka pro videohovory.

Nejedná se o první pokus, kdy výrobce zkoušel hodinky osadit ohebným či roztahovacím displeje. Vzpomeňme si například na originální hodinky Nubia Alpha. Nicméně tento koncept Samsungu je v mnohém ještě šílenější. Na papíře sice nápad vypadá zajímavě, ale v praxi může být velmi nekomfortní a hlavně zbytečně technologicky náročný. Nemluvě o středovém rámečku, který by na hodinkách nevypadal vůbec dobře. Pravděpodobně tak půjde o typ zařízení, kterého se v praxi nemusíme nikdy dočkat.

Rolovací tablet Oppo X:

Zdroj: LetsGoDigital