Hodinky s Wear OS brzy umožní ovládat zařízení chytré domácnosti, Pixel Watch budou mít zřejmě exkluzivitu

Google za pár dní představí hodinky Pixel Watch, které se zřejmě dočkají dvou exkluzivních funkcí. Tou první bude ciferník s názvem „Fotky“, který vám na pozadí hodinek zobrazí kruhový výřez vámi vybrané fotografie. Třeba manželky, dětí nebo přátel. Ciferník bude mít dvě základní podoby, čas a datum bude, buď ve spodní části, popř. uprostřed, displeje. Fotek na pozadí ciferníku bude moci být více, takže se mohou v průběhu času automaticky měnit.

Na chytré hodinky Pixel Watch dorazí i aplikace Google Home, která přímo ze zápěstí umožní ovládání zařízení chytré domácnosti. Na screenshotech vidíme možnosti pro nastavení teploty a úrovně osvětlení v místnosti. Na hodinky taktéž dorazí informace např. o tom, že u vašich domovních dveří právě někdo je. Posledním dodatkem je aplikace Personal Safety, která umožní z hodinek rychle vytočit předpřipravené kontakty či nouzová čísla. Všechny nové funkce by měly být časem k dispozici u všech hodinek s Wear OS 3, zdá se však, že minimálně ze startu budou exkluzivně dostupné jen u Pixel Watch.



Ze zápěstí bude možné ovládat zařízení chytré domácnosti. Nejprve u Pixel Watch, později i u dalších hodinek s Wear OS

Chytré hodinky od Googlu jsou doslova „za rohem“, i proto není divu, že již na internet uniklo tolik informací. Na Twitteru se už dokonce objevilo produktové video, které potvrzuje hlavní vlastnosti hodinek, které se budou na trh dodávat ve třech barevných variantách (černá, stříbrná a zlatá). Změří tep, aktivní minuty, zaplatíte s nimi a dovedou vás do cíle pomocí Google Map. Ze zápěstí bude možné volat a do hodinek se dostane i aplikace Health by Fitbit.

Výdrž hodinek však má být pouze 24 hodin, což je trochu zklamání. Přímo v základní krabici dostanete magnetickou podložku pro nabíjení s USB-C a pásky ve dvou velikostech. V některých zemích Evropy mají být hodinky k dispozici jako dárek pro ty, kteří si předobjednají souběžně představený Pixel 7 Pro. Premiéra nových produktů od Googlu proběhne již ve čtvrtek 6. října.

Google odhalil design hodinek Pixel Watch: