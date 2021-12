Hodinky TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Duální displej je skvělý, dojem kazí jen zastaralý Wear OS

Po levnějším modelu TicWatch E3 se nám do redakce dostaly „vlajkové“ hodinky TicWatch Pro 3 Ultra GPS, které navazují na TicWatch Pro 3 GPS z letošního února. Ano, hádáte správně, novinek je opravdu, jen pramálo. I přesto se jedná o velmi zajímavé hodinky pro náročné uživatele, které se mohou opřít o unikátní kombinaci dvou displejů, díky nimž se výdrž baterie šponuje do nevídaných hladin. Navíc je pak zvýšená odolnost MIL-STD810G či výběr z několika barev podsvícení. Není to však na přídomek „Ultra“ trochu málo?

Svět, kde Google (několikrát) zaspal

Hodinky s operačním systémem Wear OS nemají na růžích ustláno, ovšem nedávná aktivita Samsungu je pro dlouhodobě opomíjenou platformu jako živá voda. Jenže, na nové verzi systému běží zatím jen Galaxy Watch4 od Samsungu, takže testované hodinky běží na nadále na zastaralém WearOS 2 postaveném na Androidu 9. Aktualizace by se hodinky měly dočkat až v průběhu příštího roku.



Hodinky TicWatch Pro 3 Ultra GPS se prodávají pouze v černé barevné variantě

Pokud se na hodinky podíváme čistě hardwarově, můžeme je opět pochválit za robustní ocelové tělo, do nějž je vsazen 1,4" AMOLED displej s rozlišením 454 × 454 pix. Panel je vsazen lehce pod vystouplou lunetu, takže nehrozí jeho přímé poškrábání, je ale škoda, že luneta není otočná. Její design a kovové zpracování k tomu přímo vybízí.

Představujeme hodinky Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra:

Použitý displej je jedním slovem špičkový, na přímém slunci je velmi dobře čitelný a prsty velmi dobře ovladatelný. Zajímavým bonusem je i tentokrát druhý FSTN LCD displej, který AMOLED panel překrývá. Právě tento displej, který zobrazuje datum, čas, ušlé kroky, srdeční tep či kapacitu baterie (á-la Always On) stojí za špičkovou výdrží hodinek na jedno nabití. Obligátním gestem, kdy si hodinky přesunete před obličej, se dokonce podsvítí, takže máte ty nejdůležitější informace před obličejem, aniž byste museli rozsvítit žravější OLED panel. Ten aktivujete až poklepáním na displej nebo stiskem bočních tlačítek.



I tentokrát je displej duální. Nad hlavním 1,4" panelem je umístěn ještě monochromatický FSTN panel, který můžete podsvětlit jednou z osmnácti barevných odstínů. Pokud panel překryjete dlaní, aktivuje se opět „úspornější“ FSTN displej

Největší inovace hodinek se ukrývá ve FSTN displeji, který může být podsvícen osmnácti barevnými odstíny. Jen jejich úpravu neprovedete v nastavení ale přes podnabídku jedné z podaplikací. Tady by asi slušelo odstíny dostat přímo do hlavního menu. Rozsvícený displej zhasnete položením dlaně (hodinky zavibrují), a pokud si zapnete režim Kino, v noci se vám při převalování v posteli nebudou rozsvěcovat.

Výdrž je to, oč tu běží

A nesporná výhoda dvou displejů? Výdrž na jedno nabití. Není problém se i při náročném využívání dostat na 3 dny výdrž na jedno nabití, a to má z dnešních hodinek málokdo. Pokud jsem se „hlídal“ byla výdrž dokonce pětidenní! Pokud vám baterie poklesne blízko nuly, hodinky si samy aktivují Základní režim, který zobrazí jen to podstatné, a na hodinkách zůstane i několik dní. Přes víkendový provoz hodiny ztratily jen 27 procent své kapacity.



Na pravém boku hodinek čekejte mikrofon a dvě ovládací „korunky“. Jsou to však spíše tlačítka, jejichž otočení nedělá nic. Na protějším boku se nachází hlavní reproduktor, hudbu z YouTube Music do něj však nepustíte

Do ocelového těla hodinek se dostala 577mAh baterie. Dobíjíte ji přibaleným adaptérem, který připnete na magnetické piny na spodní straně hodinek. Dobíjení z nuly na sto trvá necelé dvě hodiny, musíte však přesně umístit dobíječku na zadní piny, pokud není kontakt stoprocentní (stačí drcnout do hodinek), nebudou se nabíjet. Magnet držící nabíječku by tedy mohl být o něco silnější. Dobíjecí kabel je také jediným příslušenstvím, které najdete v základní krabici, a to po boku uživatelských manuálů.



Základní krabice hodinek je poměrně strohá, najdete zde jen dobíječku a uživatelské příručky. Displej hned od výroby kryje základní ochranná fólie, kterou je třeba před používáním odstranit

Hodinky jsou doplněny standardními 22mm řemínky z materiálu „Fluoro Rubber“, který se příjemně nosí. Zápěstí se nepotí, navíc případné nečistoty z řemínku snadno odstraníte. Na levém boku hodinek je umístěn slušně hrající reproduktor, na pravém boku zase najdete vycentrovaný mikrofon. Díky tomu můžete obstojně vyřizovat ze zápěstí hovory přes hlasitý reproduktor. Napravo najdete i dva doplňkové ovladače, a to jakési „korunky“, které sice můžete otáčet, jak chcete, nemá to však žádný smysl.



Nabíjecí konektor je umístěn na vnitřní straně hodinek poblíž měřiče srdečního tepu a okysličení krve

Otáčením bych si dokázal představit nastavování hodnot v podnabídkách, musím však zůstat jen ve svých představách. Horní tlačítko otevírá hlavní nabídku, podržením aktivujete hlasového asistenta. Ten sice oficiálně nerozumí česky, ale pokud se ho zeptáte na běžné záležitosti, typicky „vyhledej XY, jaké je aktuální počasí, jak dopadl fotbalový zápas“, nemá Assistant s češtinou vůbec žádný problém. Spodní tlačítko otevře sportovní režimy. Ovšem tato klávesa vám může otevřít i libovolnou aplikaci na hodinkách.

Zastaralé Wear OS

Pokud by v hodinkách běžel systém WearOS 3, mohly by hodinky hned konkurovat Galaxy Watch4. Bohužel však běží na starším WearOS 2 postaveném na Androidu 9, což je vidět v určité „těžkopádnosti“ systému. Prvních pár dní budete bojovat s gesty s pohyby do stran, které slouží k přepínání mezi notifikacemi a ciferníkem (nahoru), k vytažení lišty (dolů), k asistentovi a pro návrat zpět (doprava) či pro přepínání mezi widgety (doleva).





Vybrané ciferníky, editační režim, horní lišta, nastavení a Google Assistant, který vypočítá příklad, prozradí počasí nebo oznámí výsledek fotbalového zápasu

Při používání hodinek také musíte překousnout, že pro jejich spárování s telefonem potřebujete dvě aplikace. Tou základní párovací je apka Wear OS, ve které můžete rychle nastavit ciferníky, upravit widgety nebo zjistit aktuální stav baterie. Nové aplikace z Play Storu však musíte instalovat přímo na hodinkách, což na malém displeji není zrovna dvakrát pohodlné. Stejně tak je aktualizace softwaru možná pouze přes hodinky, a aktualizace zabezpečení z 5. května je všeříkající...



V hodinkách si zobrazíte notifikace, můžete ovládat hudbu, zadávat texty nebo stahovat aplikace

O správu naměřených dat se stará aplikace Mobvoi, do které se musíte přihlásit pod svým uživatelským účtem. Tato aplikace monitoruje váš fyzický a psychický stav založený na kontinuálním měření, dále pak vaše aktivity, kroky spánek, cvičení, srdeční tep, stres, okysličení krve a okolní hluk. Ke spoustě funkcí se musíte v hodinkách nejprve doklikat a povolit oprávnění, jinak se vám nebudou měřit žádná relevantní data. Samotná aplikace od Mobvoi však první dva dny nechtěla s hodinkami komunikovat vůbec a dokonce se z ní ztratily informace i o dvou spáncích...





Aktivní zóny, detaily spánky, okysličení krve, srdeční tep, úroveň stresu a okolního hluku

Některé aplikace pro měření jsou duplikované, protože v hodinkách máte i klienta Google Fit, jehož můžete spárovat s mobilní, v pořadí již třetí, aplikací. Pokud jste však navyklí na některé stávající služby, můžete naměřená data vcelku snadno nasdílet s aplikacemi třetích stran.



Pro párování s Androidy je určena aplikace Wear OS

Tím se plynule dostáváme k výkonu hodinek, jenž obstarává Snapdragon Wear 4100 doplněný 1GB RAM a 8GB úložištěm. Prostředí hodinek si někdy dokáže vybrat slabší chvilku, takže na odezvu systému musíte chvíli počkat. Stabilita však byla na slušné úrovni, a to bez pádů systému nebo výraznějších zádrhelů. Prakticky jen jednou došlo k zamrznutí systému na 30 vteřin při delším pobytu v nastavení. Větším problémem jsou navigační gesta, např. místo návratu zpět z notifikací si často upozornění nechtěně smažete. Zde totiž potažení doprava dělá něco úplně jiného...



Správu naměřených dat obstarává aplikace Mobvoi, pokud chcete, může zdravotní data ještě alternativně monitorovat aplikace Google Fit

A problém mohou mít i angličtinou „nepolíbení“ uživatelé. Systém je sice v češtině, ovšem nadstavba aplikací od TicWatch je v angličtině, a to včetně detailních popisů funkcí a dalších voleb. Pří výběru hodinek je s tím třeba počítat.

Perspektiva do budoucna

Hodinky TicWatch Pro 3 Ultra GPS vás dostanou zejména výdrží na jedno nabití, za kterou vděčíte druhému FSTN displeji. Ten si navíc můžete podsvítit různými barvami. Samozřejmostí je i celá řada měřených dat (byť s anglickými popisky a návody), ovšem telefonní aplikace na vás už mluví plynně česky. Osobně se mi hodinky při běžném používání zalíbily natolik, že bych je klidně vyměnil za dříve používané Galaxy Watch4. A to i přes níže zmiňované nedostatky...

Jenže tím největším je starší verze systému. Za současného stavu je v prostředí vidět výrazná „zastaralost“. Nastavení je mnohdy nelogické, ke komunikaci s telefonem se využívá hned několik aplikací, a design hodinek nevyužil potenciál. Proč nejsou korunky funkční, a proč není masivní luneta otočná? Na druhou stranu už v Česku fungují i s TicWatch Pro 3 Ultra hodinkové platby přes Google Pay a my pevně doufáme, že aktualizace na WearOS 3 vdechne hodinkám po čase druhou mízu. Update však do hodinek zřejmě dorazí až ve druhé polovině příštího roku. Bude se vám chtít čekat?

Hodinky TicWatch Pro 3 Ultra se v Česku nabízejí za 7 990 Kč.

Plusy:

hodinky se dvěma displeji (AMOLED + FSTN)

až 18 barev podsvícení monochromatického displeje

zvýšená odolnost IP68 + MIL-STD810G

povedený design, robustní ocelové tělo a gumové řemínky

vyřizování hovorů ze zápěstí, mobilní platby fungují i v Česku

vysoká výdrž baterie na jedno nabití

Minusy: