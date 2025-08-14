Živě Premium
Zdroj: Google

Hodinky toho o nás vědí víc než mobily. Ani velké značky nemají ochranu soukromí zcela v pořádku

Martin Chroust
14. srpna 2025

Chytré hodinky nás sledují na každém kroku. Vědí, jak se pohybujeme, jak naše tělo reaguje na stres, jak spíme nebo jak často cvičíme. S těmito informacemi můžete dále pracovat. V souvislosti s tím však dochází i ke sběru některých soukromých dat uživatelů, aniž byste věděli, k čemu všemu jsou vlastně určena. Pravidla pro nakládání s těmito údaji jsou však často velmi vágní, prakticky nečitelná a je těžké se v nich zorientovat. Většina z nás při párování hodinek nebo při přihlášení stiskne tlačítko „Souhlasím“, aniž bychom věděli, s čím vlastně souhlasíme.

Klepněte pro větší obrázekŽebříček výrobců nositelností s ohledem na rizika napříč hlavními kritérii soukromí. 1 značí nízké riziko, 2 určité obavy a 3 vysoké riziko

Vznikla studie, která se zaměřila na praktiky 17 značek vyrábějících nositelnou elektroniku, včetně Applu, Googlu, Samsungu, Huawei a Xiaomi. Studie hodnotila u každé značky 24 hodnotících kritérií, která se zaměřila na to, jak firmy přistupují k soukromí. Zkoumala, jak velkou kontrolu dávají do rukou uživatelům a jak jasně jsou klíčové prvky komunikovány navenek. Výsledky nedopadly příliš dobře. Mnoho značek má nejasné postupy pro sdílení dat nebo nejasné postupy řešení případného úniku dat. Jedná se přitom o velmi citlivá data, více, než si většina lidí uvědomuje.

Ani ti nejvýše v žebříčku se nemají čím chlubit

Žebříček značek vychází kompletně z výsledků zmíněné studie, přičemž hodnotícím kritériem je tzv. PRC (Privacy Risk Score). Čím menší je tato hodnota, tím je to u dané značky s ohledem na bezpečnost a soukromí uživatelských dat lepší. Nejbezpečnější značka vyrábějící nositelnou elektroniku by teoreticky získala 24 bodů (tj. 1 bod za každou kategorii), úplně nejhorší výsledek by znamenal zisk 72 bodů. Jak to celé dopadlo?

Klepněte pro větší obrázek
Jednotlivá hodnotící kritéria

Populární značky se umístily na konci žebříčku, zejména proto, že u nich nebylo uvedeno dostatek informací o sdílení dat, nebo kvůli omezené kontrole uživatelů nad sběrem dat. Tyto firmy také často nenabízely program pro nahlášení zranitelností. V čele žebříčku se umístily firmy, které si vedly relativně dobře. Měly pozitivní přístup k šifrování, zabezpečenému přístupu uživatelů i možné kontrole cílené reklamy.

Klepněte pro větší obrázek
Souhlas se soukromím se schová, buď do přihlášení k účtu, nebo do jedné obrazovky, kterou odkliknete v průběhu párování hodinek. Zvláště, když je těchto obrazovek hodně, máme tendenci souhlasit se vším, aniž víme s čím

Na chvostu se umístilo Xiaomi následované Huawei, protože tyto firmy jasně nevysvětlují, jaká data sbírají, jak dlouho si je uchovávají, jak k nim mohou uživatelé přistupovat nebo zda mohou žádat o jejich smazání. Na druhou stranu ani první pozice nezaručují, že byste měli nad daty plnou kontrolu.

Na prvních dvou místech se umístily Google a Apple, protože jsou tyto firmy kvůli své dominanci pod velkým drobnohledem. V minulosti se jim však nevyhnuly přešlapy. Apple bude platit odškodné za to, že Siri v hodinkách naslouchala, i když neměla, Google před třemi lety zase sledoval uživatele, i když měli historii polohy vypnutou.

Zveřejněním výsledků studie to ale nekončí. Jedná se o živý výzkum, v němž se bude pozice značek měnit podle toho, jak zapracují změny do svých uživatelských podmínek a podmínek soukromí. Autoři počítají s tím, že se některé značky zamyslí a zavedou opatření, díky kterým bude práce s uživatelskými daty daleko transparentnější.

Zdroje a další informace: Reuters, The Guardian, Nextpit, Nature
