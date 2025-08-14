Hodinky toho o nás vědí víc než mobily. Ani velké značky nemají ochranu soukromí zcela v pořádku

Chytré hodinky nás sledují na každém kroku. Vědí, jak se pohybujeme, jak naše tělo reaguje na stres, jak spíme nebo jak často cvičíme. S těmito informacemi můžete dále pracovat. V souvislosti s tím však dochází i ke sběru některých soukromých dat uživatelů, aniž byste věděli, k čemu všemu jsou vlastně určena. Pravidla pro nakládání s těmito údaji jsou však často velmi vágní, prakticky nečitelná a je těžké se v nich zorientovat. Většina z nás při párování hodinek nebo při přihlášení stiskne tlačítko „Souhlasím“, aniž bychom věděli, s čím vlastně souhlasíme.
Žebříček výrobců nositelností s ohledem na rizika napříč hlavními kritérii soukromí. 1 značí nízké riziko, 2 určité obavy a 3 vysoké riziko
Vznikla studie, která se zaměřila na praktiky 17 značek vyrábějících nositelnou elektroniku, včetně Applu, Googlu, Samsungu, Huawei a Xiaomi. Studie hodnotila u každé značky 24 hodnotících kritérií, která se zaměřila na to, jak firmy přistupují k soukromí. Zkoumala, jak velkou kontrolu dávají do rukou uživatelům a jak jasně jsou klíčové prvky komunikovány navenek. Výsledky nedopadly příliš dobře. Mnoho značek má nejasné postupy pro sdílení dat nebo nejasné postupy řešení případného úniku dat. Jedná se přitom o velmi citlivá data, více, než si většina lidí uvědomuje.
Ani ti nejvýše v žebříčku se nemají čím chlubit
Žebříček značek vychází kompletně z výsledků zmíněné studie, přičemž hodnotícím kritériem je tzv. PRC (Privacy Risk Score). Čím menší je tato hodnota, tím je to u dané značky s ohledem na bezpečnost a soukromí uživatelských dat lepší. Nejbezpečnější značka vyrábějící nositelnou elektroniku by teoreticky získala 24 bodů (tj. 1 bod za každou kategorii), úplně nejhorší výsledek by znamenal zisk 72 bodů. Jak to celé dopadlo?
Jednotlivá hodnotící kritéria
Populární značky se umístily na konci žebříčku, zejména proto, že u nich nebylo uvedeno dostatek informací o sdílení dat, nebo kvůli omezené kontrole uživatelů nad sběrem dat. Tyto firmy také často nenabízely program pro nahlášení zranitelností. V čele žebříčku se umístily firmy, které si vedly relativně dobře. Měly pozitivní přístup k šifrování, zabezpečenému přístupu uživatelů i možné kontrole cílené reklamy.
Souhlas se soukromím se schová, buď do přihlášení k účtu, nebo do jedné obrazovky, kterou odkliknete v průběhu párování hodinek. Zvláště, když je těchto obrazovek hodně, máme tendenci souhlasit se vším, aniž víme s čím
Na chvostu se umístilo Xiaomi následované Huawei, protože tyto firmy jasně nevysvětlují, jaká data sbírají, jak dlouho si je uchovávají, jak k nim mohou uživatelé přistupovat nebo zda mohou žádat o jejich smazání. Na druhou stranu ani první pozice nezaručují, že byste měli nad daty plnou kontrolu.
Na prvních dvou místech se umístily Google a Apple, protože jsou tyto firmy kvůli své dominanci pod velkým drobnohledem. V minulosti se jim však nevyhnuly přešlapy. Apple bude platit odškodné za to, že Siri v hodinkách naslouchala, i když neměla, Google před třemi lety zase sledoval uživatele, i když měli historii polohy vypnutou.
Zveřejněním výsledků studie to ale nekončí. Jedná se o živý výzkum, v němž se bude pozice značek měnit podle toho, jak zapracují změny do svých uživatelských podmínek a podmínek soukromí. Autoři počítají s tím, že se některé značky zamyslí a zavedou opatření, díky kterým bude práce s uživatelskými daty daleko transparentnější.