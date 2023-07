Hodiny tikají. Apple musí povolit sideloading a nákupy přes alternativní metody do března příštího roku

Americké technologické formy potvrdil svůj status označený jako „gatekeeper“, který v rámci evropské legislativy DMA (Digital Markets Act) nastavuje tvrdší pravidla. Pod tímto označením jsou na území EU vedeny technologické firmy, které mají minimálně 45 milionů měsíčních uživatelů a tržní hodnotu minimálně 75 miliard EUR. Z amerických gigantů tyto parametry splňuje Amazon, Apple, Google, Meta a Microsoft, k nimž se ještě přidává jihokorejský Samsung. V příštím roce se k těmto firmám ještě přidá Booking.com.

Všechny tyto firmy označení „gatekeeper“ přijaly a čeká se jen na formální potvrzení ze strany EU, které má být zveřejněno 6. září. Následně budou mít všechny firmy šest měsíců na zavedení potřebných změn. Součástí DMA je např. podmínka, aby komunikační aplikace jednotlivých firem spolupracovaly s konkurenčními aplikacemi. Tedy, aby mohli uživatelé sami rozhodnout, kterou z aplikací budou používat. To platí např. pro komunikační aplikace od Mety (Messenger, WhatsApp), ale také pro Apple a jeho iMessage. Americký gigant se přitom kooperaci s jinými aplikacemi dlouhodobě brání, a mnozí za tím vídí spíše snahy o cílené „připoutání“ k platformě iOS.



Vývojáři alternativních obchodů se budou chtít vymezit vůči App Storu. Toto je nabídka připravovaného obchodu Paddle Store

Právě Apple čekají na území sedmadvacítky zřejmě největší softwarové změny ve své historii. Apple o tom zatím zarytě mlčí, ovšem do 6. března příštího roku musí splnit všechny požadované podmínky. V opačném případě se bude muset stáhnout z trhu, popř. dostane pokutu v hodnotě 10 % z ročních výnosů. A to by znamenalo uhrazení částky 39 miliard dolarů.

Trnem v oku jsou alternativní obchody

Apple, stejně jako Google, bude muset umožnit odinstalaci svých předinstalovaných aplikací. Současně má na platformě iOS skončit monopol App Storu. Apple má do iOS pustit alternativní obchody, resp. povolit ruční instalaci stažených instalačních balíčků, tzv. sideloading. EU se dlouhodobě nelíbí ani 30% poplatky ze všech nákupů na App Storu, vývojáři tak budou moci využít alternativní platební metody, které budou mít nižší poplatky.

U Applu se očekává to, že nová pravidla začne striktně dodržovat jen na území EU. Alternativní obchody a sideloading tak budou k dispozici pouze ve členských státech EU, a nikoliv v USA nebo ve Velké Británii. Ta z eurozóny vystoupila k 31. lednu 2020. Bude však zajímavé sledovat, zda se Apple novým pravidlům (samozřejmě ve vší tichosti) podřídí, a nebo má ještě nějaká esa v rukávu, kterými bude chtít zavedenní nových pravidel úplně zvrátit nebo alespoň oddálit.

Zdroj: Reuters