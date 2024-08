Holografický displej mobilní velikosti má konečně lepší cenu. Obsah pro něj dodá iPhone 15 Pro a brýle Vision Pro

Holografické displeje by se jednou mohly (opětovně) dostat do smartphonů. Než se tak ale stane, budou součástí samostatných zařízení. Jedno takové v mobilní podobě předvedl start-up Looking Glass. Mimo 32 a 16" varianty, která vychází na 4 tisíce dolarů (zhruba 112 tisíc Kč včetně DPH), firma ukázala i kompaktní model Looking Glass Go. Ten se nejprve objevil na Kickstarteru, a v těchto dnech se dostává i do běžného prodeje.



Looking Glass Go se šestipalcovým holografickým displejem lze využít i pro zobrazení prostorového obsahu, který natočíte iPhonem 15 Pro. A nebo si do zařízení převedete do 3D vaše stávající 2D fotografie

U zařízení s holografickými displeji byla největším problémem právě cena, která se však u nejmenšího modelu dostala na sympatických 299 dolarů (7 023 Kč bez daně a poštovného). Druhým největším problémem byl obsah, i to však výrobci tohoto zařízení vyřešili. Nabízejí mobilní aplikaci (pro Android a iOS), která pomocí umělé inteligence upraví běžné 2D fotografie do 3D, a odešle jej do Glass Go přes Wi-Fi.

A nebo můžete využít brýle Apple Vision Pro či iPhone 15 Pro, což jsou zařízení, která dokáží pořídit prostorové fotografie a prostorová videa. Tento obsah si na iPhonu zobrazíte jen ve 2D, pokud však chcete vidět prostorový efekt a nemáte brýle Vision Pro, můžete jej v tomto ohledu zastoupit holografický displej.

Holografický displej na doma i na cesty

Právě kvůli podpoře prostorového obsahu se výrobce Glass Go rozhodl, že jsou samostatné holografické displeje připraveny pro mainstreamové uživatele. A nahrává tomu i zmiňovaná cena, která odpovídá pořízení běžného telefonu střední třídy. Využití zařízení nekončí jen u zobrazení fotek a videí, pro Glass Go jsou k dispozici i různé holografické aplikace. Např. holografický ChatGPT, který komunikuje prostřednictvím 3D avatara. Připraveny jsou i pluginy pro známé herní enginy, SDK pro vývojáře a prohlížeč běžných formátů 3D modelů.

Displej zařízení má úhlopříčku 6 palců, rozlišení 2 560 × 1 440 pix a obnovovací frekvenci 60 Hz. Můžete jej vyklopit v úhlu 0 až 90°, druhý díl slouží jako základna pro stojánek. Glass Go nemá žádnou minimální ani maximální efektivní pozorovací vzdálenost, na displej může koukat třeba až 100 lidí bez obrazového zkreslení. Tedy za předpokladu, že se před tento displej takový počet osob nějak naskládá. Zařízení váží 235 gramů a k napájení slouží síťový adaptér s USB-C. Zařízení však bude fungovat i v terénu na powerbanku nebo při nabíjení z počítače.

Představení holografického displeje Looking Glass Go:

Looking Glass Go si samozřejmě můžete objednat i z Česka. Základní bílá varianta stojí 7 023 Kč, za průhledný model se připlácí. Dostanete i předplatné na půl roku zdarma (odemyká u vybraných aplikací určité funkce), poštovné vychází na šest stovek. Navíc je třeba počítat s vyměřením cla a DPH. I přesto je holografický displej konečně dostupný běžné veřejnosti. K prvním zájemcům se nově objednané modely dostanou letos v září.

Zdroj: Lookingglassfactory via Techcrunch