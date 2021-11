Honor 50 je starý dobrý Honor. Neschází mu skoro nic, ani služby a aplikace od Googlu

Honor v těchto dnech posílá do předprodeje svůj první nový smartphone po téměř dvou letech. Honor 50 navazuje na to nejlepší ze svého posledního přímého předchůdce uvedeného v Česku v roce 2019 – modelu Honor 20. Novince tak neschází rozpoznatelný designový rukopis, slušný výkon, 5G konektivita a zejména služby a aplikace Google.



Všechny tři barevné varianty Honoru 50 prodávaného na našem trhu

Zákazníci mohou vybírat ze tří barevných variant – černé, zelené a perleťově růžové. V prodeji jsou dvě paměťové verze 6 + 128 GB a 8 + 256 GB za 12 990 Kč, resp. 14 990 Kč. V rámci předobjednávek trvajících do 14. listopadu 2021 dávají všichni oficiální prodejci slevu 1 500 Kč. Telefon je Dual SIM, místo pro paměťovou kartu ale šuplíček neobsahuje, a tak při výběru dobře zvažte kapacitu úložiště – nepůjde jej rozšířit.

Zařízení nás zaujalo svým designem kombinujícím zakřivené boky a ostře seříznutou horní a vrchní hranu. Díky tomu se telefon se dobře drží, zároveň je relativně lehký a vypadá elegantně. V pase měří necelých 8 mm a hmotnost dosahuje 175 gramů. Pouze objektiv fotoaparátu trochu vyčnívá nad profil zařízení. Na těle nenajdeme 3,5mm jack, sluchátka se zapojují stejně jako nabíječka do USB-C.

Svižné prostředí a všechny známé aplikace

Námi vyzkoušená zelená varianta docela dobře odolávala nadměrnému ulpívání otisků. Odhadujeme, že perleťová může mít ještě lepší maskovací schopnost. Pár šmouhám jsme se nevyhnuli, ale jinak oleofobní vrstva vcelku účinně chrání displejovou i zádovou skleněnou plochu. Před vniknutím vody už ale telefon nijak speciálně chráněn není, víc než pár kapkám deště bychom jej proto pro jistotu nevystavovali.

Do štíhlého těla výrobce vměstnal baterii s kapacitou 4 300 mAh, která podporuje rychlé kabelové dobíjení až 66 W. Originální adaptér s tímto výkonem je přímo součástí balení. Bezdrátové dobíjení bohužel není podporováno. O výkon se stará dostatečně silný procesor Snapdragon 778G od Qualcommu, který zároveň díky aktivnímu 5G modemu umožňuje připojení k sítím páté generace, což v českých operátorských podmínkách stále není nezbytnost, ale do budoucna se to může hodit.

U fotoaparátu se Honor zaměřil hlavně na primární senzor s rozlišením 108 Mpx, dále je k dispozici širokoúhlý objektiv a dva další senzory pro makro a lepší portréty (snímání hloubky ostrosti). Přední kamera nabídne jediný objektiv a senzor s rozlišením 32 Mpx. Nově propagovanou funkcí je multivideo, tedy schopnost natáčet současně přední i zadní kamerou.

Prostředí telefonu Magic UI 4.2 je postaveno nad Androidem 11 a hodně připomíná prostředí EMUI 11 dnes už konkurenčního Huawei. Proti němu ale nabídne nespornou výhodu – všechny známé aplikace i služby Googlu, včetně plateb Google Pay a marketu s aplikacemi Play. Chválíme, že v telefonu není předinstalován žádný bloatware a nesmyslné nebo neužitečné aplikace. Prostředí je podle prvního vyzkoušení svižné a intuitivní. Další postřehy z testování Honoru 50 přineseme v samostatném článku věnovaném fotoaparátu a také v tradiční recenzi.