Honor 50 se už brzy začne prodávat i v Evropě. S variantou Pro se u nás zřejmě nepočítá

Honor plánuje v Evropě velký comeback! Už brzy se na starém kontinentě začne prodávat Honor 50 včetně Google služeb. O tom, že se telefon zanedlouho začne prodávat v Evropě, svědčí jeho postupné zalistování na evropských stránkách Honoru. Telefon je vidět na webu italské, francouzské a německé pobočky, přičemž v Británii je na stránkách zatím pouze základní informace o dostupnosti. A tyto informace by měly velmi brzy přibýt i na zbývající regionální weby, včetně toho českého.

V prvé řadě je však třeba zmínit, že se k nám s největší pravděpodobností podívá pouze základní verze Honor 50, varianta označená přídomkem „Pro“ s rychlejším dobíjením, větším displejem a duální selfie bude určena pouze pro asijské trhy. I tak se můžete těšit na 6,57" 120Hz AMOLED displej s miliardou barev nebo na čtyřnásobný foťák v čele se 108Mpx snímačem se světelností 1.9. Výkon telefonu obstará Snapdragon 778G se 6 nebo 8GB RAM. Interní paměť bude na výběr v kapacitách 128 a 256 GB.

Představení řady Honor 50:

Baterii o kapacitě 4 300mAh dobijete zrychleně 66 Watty, uvnitř telefonu bude připraven Android 11 s upravenou grafickou nadstavbou připomínající EMUI a také s plným přístupem ke službám od Googlu. Honor 50 by měl být pro Evropu oficiální cestou představen 26. října v Berlíně, a hned o den později se má dostat do běžného pultového prodeje. Cena smartphonu zatím není známa, víme jen to, že se bude nabízet v černé, bílé, zelené a také v barevné variantě „Honor Code“, jejíž záda jsou vyplněná písmeny slova Honor.

Honor 50 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 7,7 mm, 175 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 390 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 710 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 9 000 Kč

Via Winfuture