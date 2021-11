Honor 50 umí pěkné fotky, má rád i noc a s dvojitým videem se zalíbí vlogerům

Nově uvedený smartphone Honor 50 patří do vyšší střední třídy, čemuž odpovídá také jeho zadní fotoaparát. Ten obsahuje celkem čtyři objektivy. Primárnímu, který poznáte podle ozdobného prstence na zádech telefonu, náleží 108Mpx senzor. Další tři objektivy mají speciální zaměření a jejich senzory si vystačí s nižším rozlišením.

Sestavení fotoaparátů: primární: senzor 108 Mpx, 1/1.52", objektiv f1.9

senzor 108 Mpx, 1/1.52", objektiv f1.9 širokoúhlý: senzor 8 Mpx, objektiv f2.2, 112 °

senzor 8 Mpx, objektiv f2.2, 112 ° hloubky ostrosti: senzor 2 Mpx, objektiv f2.4

senzor 2 Mpx, objektiv f2.4 makro: senzor 2 Mpx, objektiv f2.4

senzor 2 Mpx, objektiv f2.4 selfie: senzor 32 Mpx, objektiv f2.2

Ani jednomu z objektivů nevypomáhá hardwarová (optická) stabilizace, místo toho Honor spoléhá na elektronickou stabilizaci s přispěním umělé inteligence (AIS). Aktivuje se automaticky při delších závěrkách a v nočním režimu. Pro většinu situací naprosto postačuje.



Aplikace fotoaparátu je stará známá z telefonů Huawei/Honor. Graficky, ani funkčně se prakticky nic nezměnilo. HDR je pořád samostatný režim, místo aby byl obsažen jako implicitní funkce v hlavním režimu Fotoaparát

Telefon těží zejména z primárního 108Mpx senzoru Isocell S5KHM2 od Samsungu, který si dobře poradí s většinou fotografických situací. Za dobrého osvětlení využívá plného rozlišení a přináší do snímku mnoho detailů, při nižším osvětlení aplikuje tzv. „pixel binning 9 to 1“, kdy 9 sousedních obrazových bodů virtuálně sloučí do jednoho o velikosti 2,1 mikronu a získá tak do obrazu více světla. Bohužel nelze fotit do formátu RAW.

Denní snímky:



Zleva: širokoúhlý záběr, 1× přiblížení a 2× zoom. Druhé dva snímky jsou vždy pořízeny primárním senzorem a jsou výrazně kvalitnější než první na širokoúhlý objektiv



Zde ještě jednou dobře vynikne rozdíl mezi kvalitou širokoúhlého (vlevo) a primárního snímače (vpravo). Širokoúhlý se vyplatí pořídit jen pokud opravdu nemůžete odstoupit od objektu nebo pokud fotíte například stísněný interiér.

Rozlišení výsledné fotografie má standardně 12 Mpx, což bohatě postačuje. Plné rozlišení senzoru se dá vynutit v samostatném režimu Vysoké rozlišení, zde ale pak odpadají veškerá další „kouzla“ a stabilizace, upravit se dá pouze expozice před pořízením snímku. V dobrém osvětlení například pro focení krajiny je tento režim vhodný.



Zde několik náročnějších disciplín pro primární senzor – kontrastní linie, protisvětlo a potemnělý interiér. Se všemi se popasoval slušně.

Rezerva primárního 108Mpx senzoru je dále využita při zoomování, které je u tohoto telefonu pouze digitální a vzniká ořezem obrazu. Dvojnásobný zoom je ještě bez viditelné ztráty kvality, maximální 10× zoom už ale nevypadá příliš pěkně.

Noční snímky:



Vše foceno na primární senzor: Vlevo běžný režim Fotoaparát, vpravo Noční režim. Použití softwarových vylepšení v Nočním režimu je dobře patrné. Ani v jednom případě se ale fotoaparát dobře nevypořádal s lomem světla z okolních lamp.







Vlevo běžný režim, vpravo Noční režim

​

Foťák do Nočního režimu nepustí širokoúhlý objektiv (vlevo), proto s ním můžete fotit jen v běžném režimu a v noci to rozhodně nedělejte – výsledkem je tmavá mazanice. Vpravo je snímek na 1× přiblížení už vyfocen primárním senzorem a je tudíž koukatelný

K dispozici je několik fotografických režimů, z toho některé využívají doplňkové objektivy – například režim Clona k rozmazání pozadí nebo Portrét k témuž se současným vylepšením obličeje. Super makro slouží k blízkým záběrům, místo ostření ale končí už zhruba na vzdálenosti 4 cm od objektu, některé jiné telefony umí ostřit i na kratší vzdálenost.

Makro:



S makro snímky si foťák poradí, ale někdy by bylo potřeba ostřit blíž než na 4 cm. I když je k dispozici Supermakro se samostatným makro objektivem, při větších vzdálenostech je někdy lepší fotit v základním režimu Fotoaparát

Širokoúhlý záběr je k dispozici je přímo z hlavního režimu Fotoaparát, hodí se ale používat spíše jen za dne, protože příslušný senzor neumí pixel binning a celkově jsou fotografie pořízené tímto snímačem méně proostřené a detailní než z primárního foťáku.

Dvě videa zároveň

Fotoaparát v režimu Videa zvládá natáčení videí v maximálním rozlišení 4K (30 fps), případně můžete zvolit i Full HD a 60 fps. Základem je ale Full HD v poměru stran 16 : 9 a 30 fps. S těmito parametry nemá video žádné zásadní potíže, kamera zabírá dostatek detailů a rychle přeostřuje i správně mění expozici. Trochu náročnější je digitální zoom v průběhu natáčení (maximum je 6×), rychlá ztráta detailů je zde patrná.

Ukázkové video (1 080p, 30 fps):

Kromě klasického Video režimu najdeme v aplikaci fotoaparátu i Časosběr, či Příběh. Druhý jmenovaný režim je inspirován Instagramem a najdeme v něm celkem 9 šablon k natočení krátkých videí, doplněných filtry i hudebním podkresem. Cílem je, aby se pořízené video již nemuselo nijak upravovat a mohlo se rovnou nahrát na sociální sítě.

Ukázkové video (multivideo):

Nejzajímavější video novinkou Honoru 50 je díky silnému procesoru Snapdragon 778G možnost nahrávat současně video přední i zadní kamerou. Tomuto režimu se říká Multivideo (v telefonu přeloženo jako Více videí) a lze kombinovat různé rozestavení obrazu (např. rozpůlená obrazovka, obraz v obraze), přičemž lze přepínat i v průběhu natáčení videa. Vzhledem ke slušné kvalitě 32Mpx selfie kamery je i při rozpůlené obrazovce kvalita obrazu v obou částech poměrně srovnatelná.

Honor 50 je zdařilý fotomobil, který nabízí slušnou kvalitu fotek i videa na úrovni střední třídy. Chybějící teleobjektiv dokáže částečně zastoupit digitální zoom, ale tak do úroveň 2× přiblížení, dál už obraz ztrácí kvalitu. Širokoúhlý objektiv je slabší částí sestavy a moc jej raději nepoužívejte. Při natáčení videa se může hodit kreativní režim dvou současně natáčených videí.