Honor 70 Lite v prodeji. Těží z názvu lepšího bratříčka, ale je to přejmenovaný levný model X8 5G

Honor znovu předvádí kejkle s pojmenováním svých telefonů. Do prodeje v Česku se aktuálně dostává Honor 70 Lite za 6000 Kč. Pod tímto názvem by si zákazník snadno mohl představit odlehčenou variantu známého a povedeného modelu střední třídy Honor 70. Tak to ale není. Telefon patří ještě do nižší třídy, ačkoli podporuje i 5G konektivitu, a s modelem Honor 70 nemá nic společného ani designově.



Do obchodů přichází „nový“ model Honor 70 Lite. Vypadá stejně jako stále prodávaný Honor X8 5G

Jde tedy opět o „zneužití“ názvu známějšího a lépe vybaveného modelu. Snad proto, aby se zákazníci v nabídce Honoru neztratili, ale efekt to má spíše opačný. Honor 70 Lite je ve skutečnosti přejmenovaný, ale jinak prakticky identický model Honor X8 5G, který se v Česku stále prodává, aktuálně za 5300 Kč. O sedm stovek levnější model má přitom více operační paměti než novinka (6 vs. 4 GB).

Další drobný rozdíl je pak už jen v rozlišení primárního fotoaparátu, kde má navrch nový model (50 Mpx vs. 48 Mpx), ale pro praktické fotografování to nemá žádný význam. Novinka přichází s operačním systémem Android 12 (a nadstavbou Magic UI 6.1), starší model Honor X8 5G má stále Android 11, se kterým nejspíš i dožije. Jedná se tak vlastně o drobnou změnu původního modelu, který se jen zabalil do „atraktivnějšího“ názvu.



Honor 70 Lite se prodává v modré a černé barvě

Další parametry už vzhledem ke známosti loňského modelu prolétneme pouze telegraficky: 6,5palcový HD+ (720 × 1600 bodů) IPS displej, čtečka v bočním tlačítku, čipset Snapdragon 480+ 5G, 4 + 128 GB paměti, fotoaparát 50 + 2 + 2 Mpx, baterie s kapacitou 5000 mAh a dobíjení 22,5 W, duální Wi-Fi, NFC a 3,5mm jack. Na výběr je modrá nebo černá barva telefonu.