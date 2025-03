Honor buduje vlastní komplexní AI ekosystém. Chytré telefony chce povýšit na inteligentní

Honor jsme dosud vnímali hlavně jako výrobce mobilních telefonů a dalších chytrých a nositelných zařízení. Čínský výrobce se chce z této „škatulky“ vymanit a stát se všeobecně vnímanou značkou zaměřenou na ekosystém umělé inteligence. Novou strategii nazvanou Alpha Plán představila společnost v předvečer startu veletrhu telekomunikací MWC 2025 v Barceloně.

„AI revoluce zásadně změní podobu celého odvětví, přetvoří produktivitu, společnost, a dokonce kulturu více než kdy dříve,“ prohlásil generální ředitel Honoru James Li při uvedení strategie. Zároveň vyzval celé odvětví ke spolupráci na vytvoření otevřeného AI ekosystému, který bude podporovat rozvoj lidského potenciálu.

Strategii chce firma realizovat ve třech fázích. První začíná vývojem inteligentního telefonu – vyššího stupně toho, čemu dnes říkáme chytrý telefon. Honor už zahájil spolupráci s partnery na odstranění technologických bariér a vytvoření nového standardu pro AI zařízení. Následně se zaměří na rozšíření možností celého odvětví a vytvoření standardu pro AI ekosystém v éře fyzické AI. V poslední fázi, v éře umělé obecné inteligence (AGI), se HONOR soustředí na rozvoj lidského potenciálu.

V rámci své vize Honor představil několik nových technologií. Jednou z nich je první AI agent s grafickým rozhraním na světě, vyvinutý ve spolupráci s Google Cloud a Qualcommem. Tento agent dokáže například rezervovat stůl v restauraci s ohledem na schůzky v kalendáři a aktuální dopravní situaci.

Investice ve výši 10 miliard dolarů

Společnost také představila funkci AiMAGE pro mobilní fotografii, která je poháněna AI kernelem – prvním řešením podporujícím AI modely jak na zařízení, tak v cloudu. Na zařízení AI model s 1,3 miliardy parametrů zlepšuje ostrost obrazu o 50 %, zatímco v cloudu model s 12,4 miliardy parametrů výrazně zlepšuje kvalitu snímků z teleobjektivu.

Další nové funkce, které budou mít v ekosystému Honoru své místo, jsou AI Upscale pro obnovu starých portrétů (na telefonech Magic7 Pro s čipsetem Snapdragon 8 Elite bude dostupná do konce března), technologii pro sdílení souborů napříč celým ekosystémem umožňující rychlé přenosy mezi zařízeními s iOS a Androidem, a také už dříve představená technologii AI Deepfake Detection.

Pro realizaci své strategie plánuje Honor v příštích pěti letech investovat více než 10 miliard dolarů. Do projektu je zapojen také Google se svým řešením Google Cloud a AI modelem Google Gemini, Qualcomm a operátorské skupiny Orange, Telefónica a Vodafone.

V rámci nové strategie se Honor zavázal poskytovat aktualizace systému Android a bezpečnostní aktualizace pro svou vlajkovou řadu smartphonů Magic po dobu sedmi let, přičemž tato rozšířená podpora bude nejprve dostupná v EU. Společnost také urychlí své iniciativy v oblasti udržitelnosti s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040 a uhlíkové neutrality v celém dodavatelském řetězci a u všech produktů do roku 2050.