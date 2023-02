Honor exceluje v bateriovém testu výdrže. Hned dva jeho modely se dostaly na špičku žebříčku

Honor byl vždy všestrannou značkou smartphonů, nedala se ale přímo určit oblast, v níž by vyloženě vynikal. Už to, že byl po většinu doby své existence považován za „mladšího bráchu Huawei“, jej předurčovalo do role toho, kdo je trochu ve stínu svého sourozence. Huawei měl nejlepší foťáky, spolupráci s Leicou, všechny nejnovější technologie. To už ale neplatí. Smartphonová mapa se po roce 2019 výrazně přepsala a Honor z toho vytěžil.



Honor nechal otestovat své novinkové smartphony v bateriovém testu Dxomark

Značka Honor už dnes vystupuje jako samostatná (byť podobnosti s Huawei, například v prostředí telefonů, jsou stále znatelné) a začíná se na trhu prosazovat s vlastními prvenstvími. Loni to byl například model Honor Magic4 Pro, který jako první umožnil bezdrátové dobíjení s příkonem až 100 W. Letošní novinkové modely by mohly pro změnu vynikat v oblasti výdrže na baterii.

Vyplývá to z testů francouzského benchmarku Dxomark, který je známý hlavně díky testům fotoaparátů. V portfoliu má ale pro smartphony i testy dalších komponent – například displeje, zvuku a také baterie. Právě v posledním jmenovaném testu, kde se hodnotí nejen samotná výdrž na jedno nabití, ale i rychlost nabíjení nebo účinnost baterie při nabíjení a vybíjení, na předních příčkách začátkem letošního roku prosadily dva modely Honoru.

Kapacita baterie není jediné kritérium

Prvním byl v lednu Honor X7a – v podstatě lowendový základní model, jehož hlavní předností má být právě baterie. Testován byl model s kapacitou baterie 6000 mAh a zejména díky její vysoké kapacitě získal celkové hodnocení 147 bodů. Na jedno nabití vydrží telefon podle testu zhruba 3,5 dne při mírně náročném používání. Honor X7a se prodává i na českém trhu, ale pouze s atypickou kapacitou baterie 5330 mAh. Podle našich informací jde o identický model, kde část kapacity baterie je softwarově uzamknuta. Příčina je ale nejasná, omezení může nějakým způsobem souviset s evropskou legislativou na dovoz zboží s vyššími kapacitami baterie.

V únoru se na čelo bateriového žebříčku Dxomark vyšvihl čerstvě představený model střední třídy Honor Magic5 Lite. Ten má sice baterii s kapacitou „jen“ 5100 mAh, ale díky rychlejšímu nabíjení (kabelově 40 W) a lepší účinnosti dokázal získat v syntetickém testu ještě o pět bodů víc a se skóre 152 bodů tak předstihl svého stájového rivala. Průměrná naměřená doba výdrže na jedno dobití v mírném scénáři náročnosti dosahuje u Honoru Magic5 Lite něco málo přes 3 dny.



Výdrž smartphonu Honor Magic5 Lite při různých scénářích použití. Nejnáročnější na spotřebu baterie je hraní her, naopak poslech hudby vybíjí telefon skoro dvakrát méně než telefonování

„Základem k tomu, aby baterie měla maximální výdrž byla nově vyvinutá, vysoce pevná a lehká hliníková slitina pro desky středního rámečku. Hmotnost středových rámečků se tak snížila o 4 gramy a došlo 15% ztenčení. Díky tomu je mobilní telefon lehčí, pevnější a kompaktnější,“ uvedl Bai Kai, generální manager Honoru pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Novinku představí výrobce s dalšími modely řady Magic5 a také skládacím hybridem Magic Vs na blížícím se veletrhu MWC 2023 v Barceloně.