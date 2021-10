Honor je zpět. Po téměř dvouleté pauze uvádí na český trh dva nové smartphony

I když dnes Honor prodává mnoho různých typů zařízení, stále je považován primárně za výrobce smartphonů. V této kategorii přitom na globálním trhu nenabídl žádnou novinku téměř dva roky. Částečně za to mohly sankce ze strany americké vlády, když byla značka ještě součástí koncernu Huawei, dílem to byla pauza způsobená osamostatněním značky a vydělením do nezávislé firmy. Tím se Honor zároveň zbavil zátěže způsobené embargem na americké technologie.

Nyní firma hlásí, že je zpět v plné síle a pro začátek uvádí na globální trhy včetně toho českého dvojici nových smartphonů. Hlavní model Honor 50 zastupuje vyšší střední třídu, prodávat se bude ve třech barevných (černá, zelená, perleťově růžová) a dvou paměťových (6 + 128 GB, 8 + 256 GB) variantách za 12 990 Kč, resp. 14 990 Kč. Méně nápadný model nižší střední třídy Honor 50 Lite přijde na 7 990 Kč. Předobjednávky v České republice startují 1. listopadu.

Zásadní zprávou je, že nové smartphony Honoru podporují služby Googlu a dají se do nich instalovat aplikace z marketu Google Play. Paradoxní je, že tuto klíčovou informaci Honor nikde moc nevyzdvihuje – například na lokální premiéře v Praze nezazněla ani jednou. Přitom právě kvůli nedostatku aplikací a obtížné náhradě služeb Googlu se od Honoru (ale i Huawei) v uplynulých dvou letech odklonilo mnoho zákazníků.

Honor 50 na videu:

Místo toho Honor propaguje hlavně design a hardwarové parametry. „Nový Honor 50 zaujme hned na první pohled krásným designem, zároveň je příjemný na dotyk a samozřejmě nabízí také inovativní funkce a vysoký výkon i během intenzivního vytížení. Po jeho uvedení v Číně vzrostl podíl značky na trhu na 16,2 % a jsme přesvědčeni, že se stane oblíbeným chytrým telefonem také v České republice,“ uvedl generální manažer pro střední a východní Evropu, Alex Wang Xi.

Povědomá čínská dvojčata

Designově, i velkou částí parametrů je Honor 50 identický s modelem Huawei Nova 9. Navíc má jen 5G konektivitu a mírně odlišné je sestavení zadního fotoaparátu. Primární senzor disponuje rozlišením 108 Mpx a přísluší mu objektiv se světelností f1.9. Širokoúhlá kamera je osmimegapixelová s čočkou f2.2. Další dva 2Mpx fotoaparáty slouží pro makrosnímky a bokeh.

Honor 50 dále nabídne 6,6palcový 120Hz Full HD+ OLED displej s vestavěnou čtečkou otisků, procesor Snapdragon 778G, baterii s kapacitou 4 300 mAh a rychlé kabelové dobíjení 66 W přes USB-C konektor. Prostředí Magic UI 4.2 je postaveno nad Androidem 11. Chybí sluchátkový jack, bezdrátové dobíjení a certifikace voděodolnosti. Honor připravil spolupráci s českou šperkařskou firmou Preciosa, která vyrobí limitovanou sérii krytů na Honor 50.

Nižší ze dvou novinek Honor 50 Lite má také svoje dvojče ve stáji Huawei – je to naklonovaný model Huawei Nova 8i. Na rozdíl od něj ale opět Honor přináší podporu služeb Googlu a market Play. Jinak jsou rozdíly kosmetické. Telefon obsahuje 6,7palcový IPS Full HD+ displej, čtečku otisků v bočním tlačítku, procesor Snapdragon 662, 6 + 128 GB paměti, baterii s kapacitou 4 300 mAh a rychlým 66W kabelovým dobíjením a čtyřnásobný zadní fotoaparát s rozlišením 64 + 8 + 2 + 2 Mpx.