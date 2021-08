Honor Magic 3 má fotoaparát inspirovaný filmaři, 5G a hlavně také služby Google

Honor na své globální tiskové konferenci představil trojici smartphonů Magic 3, Magic 3 Pro a Magic 3 Pro+. Všechny nabízí špičkovou výbavu v čele s fotoaparátem a hlavně kvalitním natáčením videa včetně pokročilých funkcí. Všechny modely podporují 5G konektivitu a i když se tím paradoxně Honor vůbec nechlubí, modely uváděné na globální trh budou podporovat služby Google.

Design podřízený fotoaparátu

Telefony už na první pohled zaujmou stylovým designem se zakřivenými okraji a voděodolností v rámci IP68. Model Pro+ navíc díky keramickému tělu bude i lépe odolávat proti škrábancům. Zbylé modely mají záda ze skla nebo veganské kůže. Na čelní straně mají 6,76" OLED displej s tenkými rámečky, Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR10+ pro živé barvy. Displej je přitom zakřivený až do boků telefonu a to až v úhlu 89°, což je aktuálně nejvíc na trhu.

Vaše oči však upoutá hlavně zadní strana, na které se nachází obří modul fotoaparátů, kterému Honor přezdívá „oko múzy” . Nejvíce extravagantní je ten hexagonální u modelu Magic 3 Pro+ se čtveřicí objektivů se snímačem hloubky ostrosti. Tím hlavním je 50Mpx fotoaparát doplněný o 64Mpx monochromatický snímač, který pomůže za horšího světla. Potěší také 64Mpx „ultraširokáč” s úhlem záběru 126 °, který lze využít i pro působivé makro snímky. Čtveřici pak uzavírá opět 64Mpx teleobjektiv s periskopickými čočkami a s 3,5× optickým a až 100× digitálním zoomem.

Model Magic 3 a Magic 3 Pro už mají moduly fotoaparáty kruhové. Pro model opět se 4 objektivy a snímačem hloubky ostrosti, přičemž jedinou změnou je zde slabší 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Základní model Magic 3 má už objektivy pouze tři. Stejný hlavní 50MPx snímač i 64Mpx monochromatický senzor. Ultraširokáč je zde pouze 13Mpx jako u Pro modelu, ovšem úplně chybí teleobjektiv. Na druhou stranu ale nabídne laserové ostření.

Video v hlavní roli

Kromě focení zde však u řady Magic 3 půjde hlavně o video. Honor se totiž spojil s celosvětovou sítí multikin IMAX a nabízí u telefonů 8 LUT (Look Up Table) režimů na kterých se podílel hollywoodský kolorista Bryan Mamahan a jsou inspirované klasickými filmy promítanými v IMAX, vylepšené o filmové AI efekty. Telefony podporují natáčení v HDR a umožní u videa měnit saturaci barev, jas, kontrast a další vlastnosti obrazu.

Modely Pro a Pro+ přichází se výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 888 Plus s přetaktovaným hlavním jádrem na 3 GHz. Základní model zůstává u tradičního Snapdragon 888. U všech navíc Honor přidal funkci GPU Turbo, který vytáhne co největší výkon z grafického čipu pro hraní her. Modely Magic 3 a 3 Pro nabídnou 8 / 12GB RAM a vnitřní úložiště s velikostí 256 / 512 GB. Vyšší model Pro+ pak 12 GB RAM a 512 GB paměti. Všechny tři se pak chlubí stereo reproduktory s DTS:X.

Všechny modely sází na 4 600mAh baterii, která podporuje rychlé drátové dobíjení Honor SuperCharge o výkonu 66 Wattů, případně 50W bezdrátové dobíjení. Modely Pro a Pro+ navíc nabízí i reverzní bezdrátové dobíjení, které umožní telefon využít i jako bezdrátovou powerbanku. Telefony poběží na systému Android 11 s nadstavbou Magic UI 5.0, přičemž potěší hlavně podpora Google služeb.

Model Magic 3 bude dostupný ve zlaté a modré barvě za cenu 899 Euro (23 000 Kč). Vyšší model Pro přijde ve zlaté, černé i bílé za cenu 1 099 Euro (28 000 Kč). Nejvyšší model Magic 3 Pro+ pak s keramickým tělem přijde v bílé a černé za 1 499 Euro (38 200 Kč). Všechny telefony však zprvu budou dostupné pouze v Číně, nicméně se počítá s brzkým příchodem do Evropy. O konkrétní dostupnosti v České republice vás budeme informovat.