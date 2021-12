Honor Magic V to myslí Vážně. Přímý konkurent Galaxy Z Fold3 se zavře bez viditelné mezery mezi oběma díly

Do světa skládacích hybridů brzy přibude další model – Honor Magic V. Čínská značka, která se přesně před rokem oddělila od Huawei, uveřejnila video teaser, na němž je vidět chystaná skládačka z několika různých úhlů pohledu. Už na první pohled jsou patrné dřívější stopy spolupráce s firmou Huawei, je zřejmé, že základy tohoto modelu byly položeny v době, kdy ještě obě firmy úzce spolupracovaly.

Po vzoru Huawei P50 Pocket má skládací hybrid vnitřní displej, u něhož bude zřejmě překlad v displeji dosti minimalizován. Použitý pant zase umožní složení obou polovin k sobě bez jakékoliv viditelné mezery, takže se novinka bude při své premiéře zcela jistě srovnávat se skládacím Galaxy Z Fold3 od Samsungu. Koncepčně je však telefon dost podobný nedávno oznámenému Oppo Find N, které jsme si mohli krátce vyzkoušet.

Teaser zatím neprozrazuje žádné specifikace, přesto se však hovoří o tom, že by měl telefon využívat cca osmipalcový skládací displej (zřejmě od Samsungu), na něhož naváže vnější 6,5" panel s průstřelem pro selfie. Směrem k pravému boku je displej mírně zakřiven, součástí vnitřního panelu zřejmě bude i poddisplejová selfie. Nevsázíme na to, že by Honor u vnitřního displej selfie úplně vynechal.

Teaser na skládací Honor Magic V:

Na videu níže můžete vidět i detaily nového pantu nebo spodní hranu s USB-C konektorem a reproduktorem. Výpočetní výkon by měl diktovat nový Snapdragon 8 Gen 1. Datum představení telefonu zatím není známo, ovšem, protože Honor už velmi ochotně vypustil teaser video, mohla by být nová skládačka oznámena již začátkem ledna. Ale ani tak není jasné, zda se tento model podívá i do Česka, nebo zůstane pouze v domovské Číně.

Zdroj Weibo