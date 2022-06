Honor Magic4 Pro hledí na svět obřím okem a dává najevo velké ambice celé značky

Honor poslední roky na českém trhu trochu paběrkoval, což bylo dáno složitou situací s firmou Huawei. Od chvíle, co se osamostatnil ale hledá cestu zpět mezi ty nejlepší smartphony a novinka Honor Magic4 Pro je toho jasným příkladem.



Honor Magic 4 Pro zaujme svým velkým kruhovým fotoaparátem.

Telefon vás zaujme už na první pohled svým designem. Má totiž zrcadlově lesklé tělo, výrazný fotoaparát a oblé tvary pro co nejlepší držení v ruce. Jeho velký LTPO OLED displej zde má tak výrazně zakřivené krycí sklíčko až zasahuje daleko do boků telefonu, což působí velmi efektně. Samozřejmostí je vysoké rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Displej zde dokonce dostal samostatný čipset pro rychlý převod obrazu do HDR či vyšší snímkovací frekvence.

Výkon je zde rovněž špičkový. Stará se o něj procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o 8 GB RAM a 256 GB úložiště. O výdrž se stará 4600mAh baterie s podporou až 100-Wattového dobíjení, přičemž tímto vysokým výkonem lze telefon dobíjet dokonce i bezdrátově, jen si musíte dokoupit speciální nabíječku.

Oko múzy

Nyní ale už k tomu hlavnímu, což je zde jednoznačně fotoaparát. Jeho kruhový modul je zde tak obrovský, že mu Honor začalo přezdívat „oko múzy”. V jeho samotném středu se nachází velký periskopický teleobjektiv s 64 Mpx rozlišením a 3,5× optickým přiblížením i stabilizací. Po obvodu modulu najdeme vlevo nahoře hlavní 50Mpx fotoaparát, který hned vpravo doplní ultraširokoúhlá kamerka se stejným rozlišením.



Na ukázkových fotografií je patrném že si fotoaparát telefon dobře vede ve dne, ale hlavně i v noci.

Ve spodní části pak hledejte pokročilou ToF kamerku pro snímání hloubky ostrosti a trochu netypický flicker senzor, který umí rozpoznat blikající objekt na scéně a díky tomu zvolit vhodné nastavení fotoaparátu. Pro selfie pak v širokém průstřelu displeje na čelní straně slouží 12Mpx kamerka a snímač hloubky ostrosti.



Prostředí Magic UI 6 a aplikace fotoaparátu

Kdo by nad telefonem váhal kvůli softwaru, nemusí mít strach. Je zde předinstalovaný tradiční Android 12 s nadstavbou Magic UI 6 a samozřejmě nechybí ani podpora služeb od Googlu. Celkově je Honor Magic4 Pro špičkovým telefonem prakticky bez kompromisů. Stejně jako je prémiové jeho zpracování, je ale prémiová i jeho cenovka 28 tisíc korun.

Honor Magic4 Pro jde do prodeje od 13. června v černé a tyrkysově modré barvě, exkluzivitu má Alza. Protože cenovka je opravdu hodně ambiciózní, připravil si výrobce pro první zákazníky dárek: k telefonu mohou získat notebook Honor MagicBook X15 v hodnotě 10 tisíc zdarma jako dárek.