Honor Magic6 Pro chce být jasnější než Samsung, ostřejší než iPhone a chytřejší než všichni ostatní

Oficiálnímu evropskému představení telefonu Honor Magic6 Pro předcházela dlouhá odhalovací kampaň samotného Honoru, takže design, základní vlastnosti i klíčové funkce softwaru jsme už znali dříve, ostatně v domovské Číně se již prodává. Nyní ale můžeme vše prezentovat pohromadě.

Honor Magic6 Pro charakterizuje blok zadních fotoaparátů ve tvaru hranatého kruhu nebo chcete-li zakulaceného čtverce. Trojice fotoaparátů, z nichž jeden má dokonce 180 megapixelů je ostatně klíčovou výbavou dovolující řadu dosud neviděných chytrých funkcí.



Honor Magic6 Pro

Honor si kromě tvaru fotoaparátů hraje i s barvou a texturou zadního krytu. Glacier White podle vyjádření výrobce připomíná zvrásněný ledovec, Lake Blue vlny na hladině, Epi Green porost trávy, Cloud Purple měkké mraky a Black jemný sopečný písek. U nás se ale bude prodávat pouze zelená a černá varianta. Krátce jsme si mohli vyzkoušet i texturu na černé variantě, která odpovídá tradičním matným skleněným zádům.

Nejjasnější displej

Boky kryje leštěný kov přecházející do zaobleného 6,8" displeje s oválným výřezem jako u iPhonů. Kameru a 3D TOF snímač ve výřezu ostatně můžete využít pro odemykání obličejem. Displej je dalším velkým lákadlem. Chlubí se maximálním HDR jasem až 5 000 nitů a plošným jasem až 1 600 nitů. Honor jej srovnává s Galaxy S24 Ultra, kde reálný jas 2 786 nitů u Samsungu překonává jasem 3 625 nitů na stejném HDR obsahu. Honor Magic6 Pro dále podporuje Dolby Vision a nabízí symetrické stereo reproduktory na spodní a horní hraně pro vyvážený zážitek i z poslechu.



Symetrické stereo reproduktory hrají velmi slušně, výřez v zaobleném displeji schovává i 3D TOF snímač pro přihlašování 3D skenem obličeje

Srovnání Honoru se Galaxy S24 Ultra nevyhnul ani v regulaci jasu displeje. Honor používá pro PWM regulaci jasu frekvenci 4 320 Hz, zatímco Samsung 480 Hz. Obraz na nižší jas by tak měl méně unavovat oči a například i méně rušit při natáčení displeje kamerou.



Rozlišení až 2800 × 1280 s frekvencí až 120 Hz se umí průběžně měnit podle situace

Zaoblený displej je u jiných značek na ústupu i kvůli horším možnostem ochranných fólií a skel. Honor u telefonu používá NanoCrystal Shield, který by měl nabídnout o 50 % vyšší hustotu krystalů a o 30 % vyšší odolnost proti pádu ve srovnání s Honor Magic5 Ultimate, jenž se loni v Evropě vůbec neprodával.



Honor se nebojí přímého srovnání a tvrdí, že má nejodolnější displej

Výkon hodný topmodelu

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nesmí chybět ani v prémiovém telefonu Honoru. Poskytuje nejen vyšší výkon, ale také podporu Wi-Fi 7 a optimalizaci pro zpracování úloh umělé inteligence.

Výkon Snapdragonu 8 Gen 3 je ale třeba chladit, takže Honor se chlubí vyšším výkonem a nižšími teplotami ve srovnání s konkurentem „S“ a konkurentem „A“ (konkrétní názvy si samozřejmě dokážete sami doplnit).



Oválný výřez nabízí podobnou funkčnost jako na iPhonech

Energii zajistí 5600mAh křemíko-uhlíkový akumulátor druhé generace, který můžete nabíjet až 80 W drátově a až 66 W bezdrátově. Pro tyto maximální hodnoty si ale musíte dokoupit 100W SuperCharge adaptér, resp. bezdrátovou SuperCharge nabíječku.



Blok fotoaparátů docela vystupuje, při položení na klasickou bezdrátovou nabíječku tak telefon nebude plně přiléhat

Sokolí kamera pro akční sporty

Trojici zadních kamer zdánlivě dominuje 180MPx teleskopický zoom s 2,5× optickým přiblížením (100× digitálně). Teleskopický zoom pak díky optickému 2,5× přiblížení odpovídajícímu 68 mm vzdálenosti a cloně F2.4 využijete pro portrétní fotografii.



Trojice fotoaparátů slibuje skvělé výsledky

Větší pozornost ale zasluhuje hlavní 50MPx fotoaparát s proměnnou clonou v rozsahu F1.4 až F2.0 optickou stabilizací a dynamickým rozsahem 13,4EV (2,1× oproti Magic 5 Pro).



Uživatelské rozhraní fotoaparátu

Honor jej „stručně“ pojmenoval jako Super Dynamic Falcon Camera H9000. Podstatnější ale bude integrované ostření se stabilizací poháněné výkonnějšími motory pro rychlejší odezvu, které dovoluje nové využití pro zachycení akčních sportů. Honor staví v testech tento fotoaparát ohledně schopnosti zachytit rychlou akci na úroveň zrcadlovek Canon a při srovnávání s iPhonem 15 Pro Max nebo Galaxy S24 Ultra se chlubí nerozmazanými dobře zaostřenými snímky. Díky nižší cloně pak kromě kratšího času nabídne i přirozeně rozmazané pozadí oproti konkurenci.



Automatické zachycení fotografie při výskoku

Pro rychlou akci pak dostanete i nový zcela unikátní AI režim, který Honor naučil na rozpoznání zajímavé akce v deseti různých sportech. Dřív uměl rozeznat jen běh, chůzi a výskok. Telefon tak sám dokáže poznat, že se v záběru děje něco atraktivního a ve správnou chvíli automaticky stiskne spoušť.

Honor se také chlubí skóre 157 v DXOmarku (151 pro selfie), které jej nyní staví na první místo žebříčku.

Zaklínání se umělou inteligencí

Žijeme v roce 2024, takže nedílnou součástí uvedení nového produktu musí být důraz i na umělou inteligenci. Honor se chlubí zejména vylepšeními nadstavby MagicOS 8.0 (na bázi Androidu 14 s Google službami), kterou označuje jako první „intend-based“, tedy založenou na poznání, jaký má uživatel další záměr. V tradičním prostředí se uživatel musí rozhodnout, co chce udělat, v jaké aplikaci, tu spustit, provést všechny nutné kroky a dojít k cíli.



Rozpoznání záměru a nabídnutí akcí v příslušných aplikacích

V pojetí Honoru má uživatel jen upřesnit záměr, a systém sám zvolí jednotlivé kroky a vhodné služby, aby pak uživateli nabídl rovnou výsledek. V praxi tak prstem chytnete zprávu v chatu, přetáhnete ji na pravý okraj obrazovky, kde vám systém nabídne rychlé akce v jím vybraných aplikacích podle obsahu dané zprávy – například navigaci na adresu, objednání taxíku na dané místo nebo přidání produktu do nákupního seznamu.

Honor k tomu využívá z části lokální jazykový model pro kontextové informace týkající se vás osobně (pozná, kterou kamarádku Věrku máte na mysli) a k tomu cloudový jazykový model pro globální informace (adresa dané restaurace).

Fungovat to bude i pro propojení telefonu s tabletem a notebookem. Společná propojená zařízení zvládnou přenášet soubory a dokonce i celá okna aplikací. Z telefonu přetáhnete chat do Windows v samostatném okně, nebo okno Excelem přetáhnete z počítače na tablet. Honor k tomu oficiálně představil i notebook Honor Magicbook Pro 16, který se ale v České republice prodávat nebude. Nový notebook ale nemá nějaké speciální komponenty, které by podobný systém vyžadoval. Bude to tedy řešené hlavně aplikací.

Čeština v nedohlednu

Je ale třeba chladit nadšení, protože úsporný „lokální jazykový model“ a čeština nejdou zatím moc dohromady. Honor používá LLM Llama 2, který je v češtině v podstatě nepoužitelný. Ze začátku tak budou všechny schopnosti nabízené logicky výhradně pro angličtinu. V multijazyčné Evropě možná přibudou i nějaké další jazyky, ale minoritní čeština nejspíš nebude. My snad alespoň využijeme přetahování obrázků z aplikací do jiných navrhovaných aplikací. Tento Magic Portal totiž pracuje nejen s textem, ale i obrázky.

V angličtině ale můžete systém textem či hlasem poprosit o vytvoření videa z fotek v galerii, a to klidně v leteckém režimu bez připojení k internetu. Systém na základě vašich dalších případných upřesnění vygeneruje výsledek.



Na český trh přijde Honor Magic6 Pro v těchto dvou barvách

Pod pojmem multimodální AI většinou rozumíme práci s textem, zvukem a obrazem. Honor k tomu ale přidává něco dalšího – sledování očí. V oválném výřezu displeje se totiž ukrývá i schopnost sledování pohledu vašich očí. Telefon tak dokáže rozeznat, na co se zrovna díváte a odhadnout záměr toho, co se zrovna snažíte udělat. Například, když se vám někdo snaží dovolat, nahoře se ukáže úzká notifikace. Jakmile se na ni podíváte s větší pozorností, systém ji zvětší přes celou obrazovku a dovolí snadnější přijetí či odmítnutí hovoru velkými tlačítky. Tato funkce ale dorazí až v pozdější softwarové aktualizaci, snad už v polovině března.

Honor potom své inteligentní rozpoznávání záměru neomezuje jen na telefon. Okno z počítače snadno přetáhnete na tablet, fotky z telefonu, nebo i celá okna aplikace přetáhnete na počítač a na jednom zařízení zkopírované objekty budou snadno dostupné i na vašich dalších zařízeních.

Ceny odpovídají cílené konkurenci

Honor Magic6 Pro se na českém trhu začne prodávat za cenu 25 990 Kč po uplatnění kupónu. Tato akce bude platit až do 17. března, kdy začne platit plná cena 30 990 Kč. Jako bonus ale v ceně potom dostanete i malý tablet Honor Pad 8.

Fotky z živé prezentace jsme pořídili právě pomocí nového Honoru Magic6 Pro