Honor Magic7 Lite odolá extrémním teplotám, nárazům a chlubí se baterií s monstrózní kapacitou 6600 mAh

Honor představuje první novinkový smartphone pro tuzemský trh v novém roce 2025. Jedná se o zařízení střední třídy Honor Magic7 Lite, které zároveň poodhaluje novou řadu Magic7. V ní se objeví i zařízení nejvyšší třídy, ale až později. Teď tu máme model, který je určen masovému publiku a díky křemíko-uhlíkové baterii s nezvykle vysokou kapacitou 6600 mAh může mít úspěch.



První nový telefon roku 2025 v Evropě je Honor Magic7 Lite

Honor Magic7 Lite se bude na českém trhu prodávat od 15. ledna 2025 v šedé a fialové barvě a v jediné paměťové specifikaci 8 + 256 GB. Předběžná cena je stanovena na 11 tisíc korun.

Odolný vůči extrémům

Nástupce modelu Magic6 Lite z prosince 2023 si zachovává většinu specifikací svého předchůdce, včetně procesoru Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a hlavního fotoaparátu, z nějž navíc odebral vcelku zbytečnou makro kameru.

Naopak výrazně vylepšená je baterie s kapacitou 6600 mAh, podporuje 66W kabelové nabíjení a je vybavena speciálním ochranným povlakem. Podle výrobce zvládá extrémní teploty od –30 °C do +55 °C. Přitom na velikost telefonu nemá kapacitní článek nijak zásadní vliv, telefon má konvenční rozměry (163 × 76 × 8 mm) i hmotnost (189 g). Telefon má na jedno nabití vydržet až 25 hodin streamování videa.



V mrazivém prostředí se výdrž telefonu sníží zhruba o třetinu

Telefon nabízí 6,78palcový zakřivený AMOLED displej s rozlišením 2700 × 1224 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním okamžitým bodovým jasem 4000 nitů. Fotografickou výbavu tvoří dvojitý zadní fotoaparát s hlavním 108MP snímačem s optickou stabilizací a 5MP širokoúhlým objektivem. Přední 16MP kamera slouží pro selfie a videohovory.

Zařízení běží na systému Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0 a obsahuje některé funkce podpořené umělou inteligencí, známé z vyšších modelů řady Magic (např. Magic Capsule, Magic Portal a Parallel Space). Telefon má certifikaci IP64 pro odolnost proti vodě a prachu, může se tedy namočit, ale neměl by se potopit. Výrobce také udává, že telefon by měl vydržet pád ze dvou metrů a při běžném používání by se neměl poškrábat.