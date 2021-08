Honor nemá vyhráno. Politici v USA navrhují připsání firmy zpět na „blacklist”

Přestože restrikce už trochu povolily a společnost Huawei dnes již může využívat čipy od jiných dodavatelů (bez 5G konektivity), firma Honor, která dříve pod Huawei patřila má dnes volné ruce. Tím, že byla společnost loni na podzim prodána za 15,5 miliardy dolarů čínskému konsorciu distributorů a městu Šen-čen, přestaly na ni platit omezení uvalená na jeho bývalou matku Ministerstvem obchodu Spojených států amerických.

Díky tomu se nyní značka Honor mohla na trh vrátit s 5G smartphony se službami od Googlu a komponentami tradičních dodavatelů jako je Qualcomm, Intel a další. To se však nelíbí 14 americkým republikánům, kteří veřejně prohlašují, že odprodej firmy byl pouze taktický krok k tomu, aby se vyhnula restrikcím a mohla opět přijímat dodávky komponent od amerických firem. V době připsání společnosti Huawei na americký blacklist totiž veškerá omezení platila i na Honor.

Politici navíc dodávají, že by na Honor v aktuální vlastnické skupině podporované státem měly platit stejná omezení, jako když byl napřímo součástí státem spoluvlastněné společnosti Huawei. Vyjádření republikánů okomentovalo i americké Ministerstvo obchodu s tím, že si váží iniciativy některých s tím, že aktuálně kontroluje veškeré dostupné informace, aby identifikovali další subjekty, které by se na „blacklist” mohly potencionálně připsat. Pro takový krok by bylo samozřejmě potřeba více než návrh 14 kongresmanů, nicméně to ukazuje, že Honor zdaleka nemusí mít zcela vyhráno.

Zdroj: South China Morning Post