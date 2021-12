Honor oslavil samostatný rok a chystá svoji první skládačku. Přesvědčí nás o nezávislosti na Huawei?

Honor v uplynulých dnech oslavil první výročí jako samostatná firma, která se oddělila od bývalé mateřské společnosti Huawei. Při té příležitosti její generální ředitel George Zhao nastínil plány a poodhalil produkty, se kterými firma přijde krátce po Novém roce. Hned nejbližší chystaný smartphone může napovědět, jestli Honor s Huaweiem opravdu už všechny vazby zpřetrhal.



Ředitel Honoru George Zhao zhodnotil na výroční keynote první rok samostatného působení firmy

„Díky podpoře fanoušků a partnerů za celý poslední rok dokázal Honor překonat všechny překážky a ve velmi krátkém čase pokrýt velmi široký rámec prémiové i cenově dostupné technologie. Jsem opravdu pyšný na pokroky, které jsme představili, stejně jako odhodlání a zápal mých kolegů. Mám velkou radost ze spolupráce s globálními partnery, předními špičkami v odvětví,“ zhodnotil uplynulý rok Zhao.

O co intenzivněji Honor dává najevo, že už s Huawei nemá nic společného, o to víc bije do očí nekončící podobnost telefonů Huawei a Honor. Ačkoli jich v letošním roce obě značky mnoho nepředstavily, hned tři dvojice modelů můžeme považovat za „jednovaječná dvojčata“: Huawei Mate 40 × Honor Magic 3, Huawei Nova 9 × Honor 50 a Huawei Nova 8i × Honor 50 Lite.

Prozradí skrytou spolupráci nová skládačka?

Dosud Honor argumentoval délkou vývojového cyklu, který u mobilů trvá obvykle rok a proto začátek vývoje ještě mohl skutečně spadat do období, kdy týmy Huawei a Honor „seděly pod jednou střechou“. V příštím roce uvedené modely by ale už neměly nést zdaleka tolik společných prvků a nemělo by docházet k tolik zřejmé designové podobnosti.





Nahoře: Avizovaný ohebný smartphone Honor Magic V

Dole: Již představený skládací smartphone Huawei Mate X2

První produkt, který by měl prokázat skutečnou samostatnost Honoru, bude zároveň první skládací mobil této značky, jehož název – Honor Magic V – už firma sama avizovala. Ukázala zatím jen jediný vizuál s rozevřeným telefonem z boční strany. Vidět toho na něm moc není, ale z profilu telefon není nepodobný necelý rok staré skládačce Huawei Mate X2. Půjde znovu jen o přebrandovaný klon? A jsou dokola opakovaná ujišťování o nezávislosti Honoru jen pohádky pro americké úřady? Rádi se budeme mýlit...

K prvnímu výročí samostatné firmy natočil Honor shrnující video: