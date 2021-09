Honor otevřel v Praze centrálu pro střední Evropu. Nové smartphony přijdou brzy do Česka

Ještě to není ani rok, co se značka Honor osamostatnila od původně mateřské společnosti Huawei. Prošla restrukturalizací a hlavně se zbavila zátěže v podobě sankcí uvalených na Huawei americkou vládou. Tím pádem teď už zase může Honor vyrábět telefony s americkými technologiemi, může používat licencovaný operační systém Android, služby Googlu i čipsety s 5G konektivitou.

Firma se chystá na globální expanzi a zakládá po světě regionální ústředí. Pro region střední a východní Evropy (CEE) si Honor vybral Prahu. V tomto týdnu zde proběhlo slavnostní otevření vůbec první centrální pobočky mimo domovskou Čínu. To by mohlo nejen pro Českou republiku, ale i další trhy z regionu CEE znamenat mimo jiné brzké uvedení nových produktů do prodeje.

Konečně přijdou i nové smartphony

V období transformace na samostatnou společnost se prodej některých produktů Honoru v Evropě prakticky zastavil – na trh například nebyly zhruba rok uváděny žádné nové smartphony. To by se ale brzy mělo změnit. Výrobce má v portfoliu řadu smartphonů Honor 50, představenou zatím pouze v Číně, ale také globálně uvedenou řadu špičkových smartphonů Honor Magic 3.

„Prošli jsme dvěma náročnými roky a ustáli jsme je se ctí, i díky nepřestávající podpoře našich fanoušků, věrných zákazníků i podpoře médií. Velké díky patří také celému týmu Honor,“ uvedl ředitel Honoru pro region CEE Alex Wang a dodal: „Dnes stojíme na novém startu a už teď zaznamenáváme první úspěchy s našimi nedávno globálně uvedenými novinkami, které netrpělivě očekávají i fanoušci tady v České republice a na Slovensku. Můžu prozradit, že už brzy vyslyšíme jejich přání a mají se na co těšit.“

Honor má v tuto chvíli globálně přes 10 tisíc zaměstnanců, kteří pokrývají celé spektrum procesu produktu od vývoje až po uvedení na trh. Značka také zainvestovala do center pro výzkum a vývoj (R&D), v tuto chvíli disponuje celkem čtyřmi takovými vývojovými centry. Podáno bylo přes 5 500 žádostí na patent a uzavřeno bylo strategické partnerství s více než 30 světovými špičkami v oboru.

Na český trh brzy přijde série smartphonů Honor Magic 3: