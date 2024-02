Honor Pad 9 je jako dělaný pro zábavu a multimédia. Tablet láká na velký displej a rovnou 8 reproduktorů

Honor, kromě nových smartphonů, uvedl na trh také nový tablet – Honor Pad 9. Jedná se o prémiově vypadající zařízení zaměřené primárně pro zábavu a multimédia. Výrobce si dal záležet se zpracování. Lehké hliníkové tělo je tenké necelých 7 mm, takže se pohodlně drží v ruce, ale je i skvěle přenosné. Šikovná je zde i matná povrchová úprava, díky které by na přístroji neměly tolik ulpívat otisky prstů.



Honor Pad 9 nabízí prémiové zpracování a rovnou osm reproduktorů

Doménou tabletu je hlavně velký 12,1“displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, přičemž nabízí až 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulý obraz. Frekvenci si ale displej umí upravovat dle potřeby za účelem prodloužení výdrže baterie. Nechybí zde ani nástroje jako je filtr modrého světla či Dynamic Dimming pro omezení únavy očí. Pro skvělý audiovizuální zážitek je tablet osazen rovnou osmi reproduktory, což je více, než kolik častokrát nabídnou třeba notebooky.

Osm repráčků a prostorový zvuk

Těšit se tak můžete na vynikající prostorový zvuk. Honor si zde pro tento účel vyvinul vlastní technologii Honor Histen pro dynamičtější zvuk a 360° zážitek, k čemuž si dopomohl i umístěním dvou reproduktorů směrem dolů. Kromě toho tablet sází na technologii pro vylepšení reprodukce hlasu, která se bude hodit, jak při sledování filmů, tak i při konferenčních hovorech.



Honor Pad 9 jsme si krátce vyzkoušeli přímo na MWC v Barceloně. K focení jsme v rámci testování využili nově představený Honor Magic6 Pro.

Co se výkonu týče, není tablet rozhodně žádné ořezávátko. Najdeme zde procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 doplněný o 256 GB paměti a 8 GB RAM, přičemž díky funkci dynamické RAM (alias virtuální operační paměť) si umí tablet v případě potřeby tuto hodnotu rozšířit až o dalších 8 GB, které si vypůjčí z úložiště. Důležitá je také baterie, která má kapacitu 8 300 mAh. Podle Honoru by měla vystačit na celý den používání. Vzhledem k tomu, že tablet láká na skvělý obraz a zvuk, výrobce uvádí konkrétně i 11hodinovou výdrž při sledování filmů. Tablet lze dobíjet až výkonem 35 Wattů.

Co se softwaru týče, Honor Pad 9 běží na Androidu 13 s nadstavbou MagicOS 7.2, která přináší nástroje pro práci s více okny a premiéru si zde odbyla i nová aplikace Honor Docs pro lepší práci se soubory. S tímto vším tablet přichází do prodeje již od 26. února, a to za sympatickou cenu 8 990 Kč.