Honor „podědil“ po Huawei spolupráci se studiem Porsche Design. První plody ochutnáme krátce po Novém roce

I když je Honor už tři roky oficiálně odstřižen od bývalé mateřské společnosti Huawei a figuruje nejen jako samostatná značka mobilů, ale i oddělená právní entita, stále mezi produkty obou značek, zejména telefony, nacházíme mnoho podobností – ať už jde o téměř identické prostředí telefonů, design většiny nativních aplikací, nebo nakonec i dost blízký fyzický design zařízení.



Stefan Buescher z Porsche Group a ředitel Honoru George Zhao uzavírají dohodu o spolupráci

Po uvalení sankcí Huawei ukončila spolupráci se známými značkami v oblasti designu a fotoaparátu. Na jejích telefonech už nenacházíme loga Leica, ani Porsche Design. Zatímco Leicu si pro sebe už loni „urvalo“ Xiaomi, Porsche Design dosud novou spolupráci s výrobcem mobilů oficiálně nenavázalo. To se ale změní po Novém roce. Německé designové studio po bývalé matce „podědil“ Honor a brzy se chystají představit nový společný produkt.

Nový design i technologie

Na chystanou spolupráci na sociální síti X upozornila marketingová manažerka společnosti Honor Bhavya Siddappa. Nové produkty se přitom mají ukázat už nedlouho po Novém roce, ještě v průběhu ledna, tím pádem před startem největšího veletrhu mobilních technologií MWC v Barceloně, aby výrobce mohl včas zareagovat na nově uváděnou řadu Galaxy S24 svého největšího současného rivala Samsungu.



Za předchůdce chystaného Porsche Design telefonu od Honoru můžeme považovat Magic5 Ultimate

Honor už zkušenost s prémiovými smartphony má, loni jeden takový uvedl pod názvem Honor Magic5 Ultimate. Šlo o „vytuněný“ Magic5 Pro, který kromě jiného (koženkového) materiálu a provedení zad nabídl i pokročilejší křemíkovo-uhlíkovou baterii s vyšší energetickou hustotou. V podobném duchu se bude velmi pravděpodobně ubírat ohlášená spolupráce obou značek.

Porsche Design u mobilů bylo vždy svázáno s vlajkovými modely dané značky (v minulosti buď BlackBerry nebo už zmiňovaný Huawei), dá se proto očekávat, že letos znak studia uvidíme s uvedením nových modelů řady Honor Magic6. Z ní známe zatím pouze model Magic6 Lite, který ale patří do střední třídy, tedy správněji by měl být zařazen do řady Honor X. Na „pravé“ telefony Magic6 ještě stále čekáme.