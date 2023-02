Honor přiveze do Barcelony skládací smartphone. Ještě předtím ho nechal kompletně rozebrat

Honor se chystá, podobně jako další značky mobilního byznysu, na nadcházející veletrh MWC 2023 v Barceloně. Firma už nyní avizuje, že na akci představí letošní horké novinky pro globální trh. Půjde zejména o novou řadu Magic5, která si v Barceloně odbude celosvětovou premiéru, a také o již známý skládací model Honor Magic Vs.

Podle dřívějšího prohlášení z podzimu 2022 víme, že Evropě a dalším trhům budou dopřány prakticky veškeré modely včetně skládacích, které výrobce nejprve uvádí v domovské Číně. To je odlišný a globálním trhům vstřícnější přístup Honoru, na rozdíl od některých jiných značek (např. Xiaomi, Vivo, Oppo), které část produkce – a většinou se jedná o ty nejzajímavější modely – za čínské hranice nepouštějí.



Pozvánka Honoru na premiéru je zcela konkrétní: v pondělí 27. února 2023 ve 13:30 hodin budou na MWC v Barceloně představeny smartphony řady Magic5 a skládací Honor Magic Vs

My už jsme si skládačku Honor Magic Vs mohli vyzkoušet loni na podzim, byť ještě s neprodejní verzí softwaru. Jak telefon vypadá zvenčí, tedy už víme. Pohled dovnitř teď nabídl známý youtuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything. Telefon rozebral do posledního šroubku a zaměřil se zejména na novou generaci pantu, v němž Honor snížil počet součástek z 92 (u minulé generace Magic V) na pouhé čtyři. Přitom má podle Honoru kloub vydržet 400 tisíc otevření a zavření.

Rozborka Magic Vs, kterou pro Honor udělal youtuber Zack Nelson: