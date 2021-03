Honor prý dodal 2 miliardy chytrých zařízení. Za jak dlouho a co vše mezi ně počítá?

Honor po oddělení od bývalé mateřské společnosti Huawei stojí na prahu nové etapy a chce přesvědčit prodejní partnery i zákazníky, že je značkou, se kterou je potřeba počítat. Firma dnes proto vydala zprávu s bombasticky znějícím titulkem: „Honor dodal v roce 2020 do celého světa přes 2 miliardy chytrých zařízení.“

Mnoho médií zprávu bezmyšlenkovitě přetisklo a vůbec jim nepřišlo divné to obrovsky vysoké číslo 2 miliardy. Vždyť jen pro představu – v běžném kalendářním (necovidovém) roce se na celém světě prodá 1,5 miliardy chytrých telefonů všech značek dohromady. Ano, Honor v titulku mluví o chytrých zařízeních, tedy také noteboocích, chytrých sluchátkách, hodinkách a náramcích, ale telefony jsou zdaleka nejprodávanější, všech ostatních typů zařízení se prodává řádově méně.



Šéf Honoru George Zhao | foto: Honor

Při celkové světové populaci blížící se osmi miliardám lidí by to znamenalo, že každý čtvrtý člověk na planetě Zemi vlastní nějaké to zařízení od Honoru. Zpráva je navíc psaná tak, že si ji lze vyložit, že tohoto čísla výrobce dosáhl pouze za samotný loňský rok 2020. Dál už se mluví jen o tom, jak je Honor úspěšný v Česku s chytrými hodinkami. Výrok o 2 miliardách zařízení měl vyřknout sám ředitel Honoru George Zhao.

Jak je to tedy doopravdy? Existují tři scénáře:

1. Honor loni opravdu dodal, ovšem nikoli prodal 2 miliardy chytrých zařízení. Dodání znamená dovezení na sklad. Třeba nějaký mecenášský distributor vytvořil pro firmu na start jejího samostatného podnikání pořádný finanční polštář a naskladnil obrovské množství jejích produktů.

2. Honor dodal 2 miliardy chytrých zařízení, ovšem nikoli za rok 2020, ale vztaženo k roku 2020 jako okamžiku na časové ose. Tedy kumulovaně za všech 8 let existence značky od roku 2013 do konce roku 2020. To je podle nás asi nejpravděpodobnější varianta a také naprosto o ničem nevypovídající údaj.

3. Honor prodává, zejména v Číně, opravdu široké portfolio chytrých zařízení pro IoT (internet věcí). Pokud si stamiliony tamních zákazníků vybavily celou domácnost zařízeními od Honoru od televize, přes telefony, počítače, chytré hodinky, router až po sluchátka, teoreticky se k číslu 2 miliardy můžeme dostat.

Na znění (a vyznění) tiskové zprávy Honoru si můžete udělat názor sami: ​