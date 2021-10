Honor prý vyvinul smartphone Magic3 za pouhých 8 měsíců. Proč ale tolik připomíná loňský Huawei Mate 40?

Honor se v tiskové zprávě pochlubil zajímavou informací. Vývoj nejvyšší řady jeho smartphonů Magic3, kterou představil letos v srpnu, prý trval pouhých 8 měsíců. Běžná doba vývoje špičkových telefonů přitom zabere až půldruhého roku. Proč Honor tuto informaci najednou vytahuje až čtvrt roku po premiéře?

Situace Honoru není ani po osamostatnění od Huawei úplně snadná. Několik amerických zákonodárců totiž napadlo, že vydělení z bývalé mateřské společnosti mohlo být pouze účelovou cestou, jak se zpátky dostat k možnosti používat americké patenty a technologie. Bez nich – zejména bez 5G konektivity a služeb Googlu – se totiž telefony obtížně prodávají.



Honor přepracoval fotoaparát. Kruhovému designu s objektivy říká „Oči múzy“

Honor tak možná pomocí této zprávy chce rozptýlit obavy a prokázat, že s bývalou matkou už nemá opravdu nic společného, jenže si nevybral úplně nejšťastnější argument. Jeho smartphony řady Magic3 jako by z oka vypadly loňské podzimní řadě Huawei Mate 40. Mají velmi podobný design, stejný displej a jen trochu jinak namíchané fotoaparáty.

Jak vznikala řada smartphonů Honor Magic3:

Jiný čipset a fotoaparát

V tom případě i dávalo logiku, proč vývoj trval jenom poloviční dobu proti standardu – telefony totiž už byly z velké části vyvinuty Huawei, Honor udělal dílčí změny v designu (zejména na modulu fotoaparátu, jehož kruhovému designu říká „Oči múzy“) a implementoval jiný procesor.



Vyšší model Honor Magic3 Pro má dokonce pět objektivů

Kvalitu fotoaparátů řady Honor Magic3 asi jen tak neotestujeme – v letošním roce se do Evropy podívá pouze nižší model Honor 50. Sestavení foťáků Magic3 na papíře vypadá působivě (50 + 64 + 64 + 13 Mpx, nechybí teleobjektiv a širokoúhlý objektiv) a i když Honor nikdy nepoužíval značku Leica, může jít o velmi schopné fotomobily.

Čínská dvojčata se rodí dál

Ještě je nutné dodat, že podobnost zařízení Honoru není ani rok po formálním oddělení od Huawei úplně náhodná. Tak jako si jsou blízké řady Honor Magic3 a Huawei Mate 40, stejná analogie se objevuje mezi řadou Honor 50 a Huawei Nova 9. A právě tuto dvojici budeme moci brzy porovnat i v přímém souboji na českém trhu – do prodeje půjdou oba modely v nejbližších dnech.



Vlevo Honor Magic3, vpravo Huawei Mate 40



Vlevo Honor 50 Pro, vpravo Huawei Nova 9 Pro

Pokud by Honor řekl, že jeho zařízení jsou s těmi od Huawei dosud podobná právě proto, že vývoj běžné trvá až půldruhého roku a vznikaly tedy ještě loni „pod jednou střechou“, dalo by se to pochopit. Ale tím, že vyzdvihuje rekordně krátký osmiměsíční vývoj, spíš upozornil na to, že zřejmě vazby mezi oběma čínskými značkami ještě tak úplně zpřetrhané nejsou. A to se americkým senátorům líbit nebude...