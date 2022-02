Honor tentokrát skutečně kouzlí. Nová řada Magic4 dokáže odstínit zvuky hovoru od nepovolaných uší

Honor na MWC odhalil očekávanou řadu Magic4, která se stává jeho novodobou výkladní skříní. Topmodely jsou hned dva, a mezi jejich charakteristické rysy patří zakřivené OLED displeje s průstřely či masivní kruhový fotomodul na zádech. V podání Pro varianty můžete počítat až se 100× digitálním zoomem, u základního modelu je úroveň přiblížení poloviční. U obou novinek se také počítá se zvýšenou odolností, lépe je na tom však Pro varianta.

V obou telefonech samozřejmě běží plnohodnotný Android se službami od Googlu. Výkon obstarává nejnovější Snapdragon 8 Gen 1 a Honor vzal nové modely pěkně od podlahy. Vyzdvihuje u nich vylepšení v oblasti displeje, focení a natáčení, a také v zabezpečení a soukromí. Ostatně, není moc telefonů, které dokáží od okolí odstínit zvuky protistrany v průběhu hovoru...

Špičkové OLED displeje

Honor Magic4 Pro dostal do výbavy obrovský 6,8" displej typu LTPO, který je zakřiven na čtyřech hranách. Na bocích výrazně, na kratších hranách už méně. Panel zobrazí až miliardu barev pokrývajících 100 % barevného prostoru DCI-P3 včetně HDR10+. Rozlišení displeje činí 2 848 × 1 312 pix, na automatiku je jas displeje až 1 000 nitů. Výrobce navíc vyzdvihuje režimy pro upscaling, které dokáží zobrazený obsah v SDR přetransformovat na HDR. U Magic4 je použit stejně velký displej, jen má o něco nižší rozlišení 2 664 × 1 224 pix.

Celá řada se pyšní dynamickou obnovovací frekvencí (1 - 120 Hz), která se aplikuje automaticky podle obsahu na displeji. Jas displeje koriguje pulzní šířková modulace (PWM), která má u LTPO panelů zatím nejvyšší kdy použitou frekvenci 1 920 Hz. I u citlivých jedinců by tak nemělo být vidět problikávání displeje, navíc mají být oči ušetřeny většímu zatížení a to i při horším osvětlení.

Pilulkový průstřel a 3D kamerka

Pod displej se u Pro varianty dostala ultrazvuková čtečka otisků prstů druhé generace od Qualcommu a všimnout si můžete i displejových výřezů pro selfie. U základního modelu je průstřel pro selfie, která zabírá 100° zorného pole, vycentrován, u Pro varianty je „pilulkový“ výřez poblíž levého horního okraje displeje. Tím nám telefon dost výrazně připomíná řadu Galaxy S10+ od Samsungu, která však měla podobně vypadající výřez poblíž pravého horního rohu displeje. Navíc je zde 3D Depth Camera pro 3D odemykání obličeje.



Základní Honor Magic4 poznáte podle vycentrovaného průstřelu. I tento model se bude nabízet ve čtyřech barevných kombinacích

Na zadním krytu je velmi výrazným doplňkem kruhový fotomodul. Jeho součástí jsou u obou telefonů tři fotoaparáty. Dva základní objektivy jsou vždy shodné. Jedná se o hlavní 50Mpx snímač (F1.8), který doplňuje 50Mpx širokáč (F2.2). U Pro varianty je navíc 64Mpx periskopický teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem, který dokáže za přispění výřezů a umělé inteligence vytvořit fotografii až se 100× digitálním zoomem (tzv. Ultra Fusion Photography). 8Mpx teleobjektiv u základního modelu nabídne vyšší 5× optické přiblížení, úroveň digitálního zoomu je však už jen poloviční.

Telefony ostří laserem, videa natočíte maximálně v rozlišení 4K s 60 fps (10bit), a to včetně filmových efektů a za bohatého přispění umělé inteligence. Nové Honory jsou vyrobeny z kovu, který je na přední a zadní straně doplněn o sklo. Na rámu najdeme dva reproduktory a u Pro varianty až tři mikrofony, které využijete pro zvukový záznam při natáčení videí. Tělo Pro varianty splňuje odolnost IP68 (výdrž 30 minut až 1,5m pod vodní hladinou), u základního modelu je odolnost jen IP54.

100W přes kabel i bezdrátově!

Globální varianta Megic4 je osazena nevyměnitelnou 4 800mAh baterií, která podporuje až 66W dobíjení SuperCharge, Magic4 Pro má akumulátor o něco menší (4 600 mA), což však dohání výkonnějším dobíjením. Telefon podporuje 100W dobíjení, a to, nejen přes kabel, ale také bezdrátově! Honor souběžně představil i stojánkovou 100W bezdrátovou dobíječku, jejíž součástí je masivní ventilátor pro dochlazení, jak stanice, tak dobíjeného telefonu. Z nuly na sto se dostanete za 30 minut, na 60 % kapacity baterie budete už za 15 minut.



Tato 100W bezdrátová dobíječka poslouží i jako praktický stojánek, třeba při sledování videí

Výpočetní výkon si vzal pod patronát Snapdragon 8 Gen 1, z něhož vymáčknete maximum funkcí OS Honor Turbo X. GPU Turbo X má zase zaručit maximální výkon při hraní her, tedy vysokou snímkovací frekvenci, stabilní připojení k síti a současně nízkou latenci. To však záleží i na samotné síti, která může být lokální (Wi-Fi 6) či mobilní (až 5G). Ve výbavě dále čeká Bluetooth 5.2, NFC nebo podpora DualSIM. Operační paměti typu LPDDR5 budou mít kapacity 8/12 GB, interní paměti budou zase na výběr mezi 256/512 GB. Pouze základní model půjde do prodeje i se 128GB úložištěm.

Android a privátní hovory

Po spuštění vás přivítá operační systém Android 12 se službami od Googlu, na němž běží grafická nadstavba Honor Magic UI 6.0. Systém nově klade daleko větší důraz na soukromí a bezpečnost. Důkazem je např. režim pro privátní hovory, který je k dispozici u Pro verze telefony. Umělá inteligence a technologie pro směrování zvuku zaručí, že při důvěrných hovorech nikdo v okolí neuslyší protistranu, pouze jen vy sami. A to bude díky technologii pro rozdělení frekvence platit i ve velmi tichých či stísněných prostorech.



Honor Magic4 - první živé fotografie přímo z Barcelony

Bezpečnost na úrovni systému navíc zajistí samostatný bezpečnostní čip napojený na zabezpečený systém Dual-TEE. Pro přístup k telefonu je možné použít čtečku otisků prstů či dokonce 3D sken obličeje (u Pro verze), stejná verze telefonu používá i druhou generaci ultrazvukové čtečky od Qualcommu, jenž je ve srovnání s předchozí generací daleko přesnější a až o 40 procent rychlejší.

Honor Magic 4 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,8 mm, 199 g

displej: 6,8", kapacitní LTPO OLED, 1 224 × 2 664, 431 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Řada Honor Magic4 se dostane do prodeje v černé, bílé a nově také v modrozelené a ve zlaté barevné variantě. Ceny ani dostupnost obou novinek na českém trhu zatím neznáme.