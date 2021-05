Honor už patří do klubu velkých hráčů. Stal se členem asociace GSMA

Osamostatnění značky Honor od bývalé matky Huawei postoupilo do další fáze, dnes už zcela nezávislá společnost Honor oznamuje vstup do asociace GSMA (Global System for Mobile Communications). Tato asociace zastřešuje prakticky všechny velké mobilní operátory a také stovky výrobců smartphonů a dalších mobilních zařízení. Aktuálně má okolo 750 kmenových a na 400 přidružených členů. Honor se zařadil do druhé jmenované skupiny.

Členství v GSMA umožní Honoru efektivněji spolupracovat s globálními partnery na vývoji nových technologií pro mobilní telefony a vytvářet chytrý ekosystém ve spolupráci s globálními dodavateli. Firma má zájem vytvářet v rámci členství v GSMA nová strategická partnerství, nabídnout může například kapacity vlastních laboratoří a vývojových center nebo společný vývoj nových technologií.

Asociace GSMA je zároveň organizátorem největších telekomunikačních veletrhů, které pořádá třikrát do roka v největších světových metropolích. „Vlajkovou lodí“ veletrhů je MWC Barcelona, který letos proběhne v odloženém termínu 28. června až 1. července. Na jaře proběhla asijská verze veletrhu MWC Shanghai, v klasickém podzimním termínu se na americkém kontinentu uskuteční MWC Los Angeles.