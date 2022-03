Honor vyzvídá. Chcete, aby se v Česku prodávala tahle skládačka?

Honor se po zhruba rok trvajícím výpadku v oblasti smartphonů opět probouzí k životu. Začíná budovat portfolio plnoformátového výrobce chytrých telefonů a jednotlivé modely postupně dodává na další světové trhy.



Honor se na veletrhu v Barceloně pochlubil mimo jiné skládačkou Magic V

Prioritou nadále zůstává domovská Čína, kde firma v podstatě převzala roli po bývalé matce Huawei a je součástí první pětky největších tamních značek podle tržního podílu. V letošním roce by ale mělo dojít k většímu zásobování mobilními novinkami i na globálních trzích.

Honor toho má za poslední rok v rukávu docela hodně. V Česku sice zatím nabídl spíše „rutinní“ číselnou řadu střední třídy, resp. jejího jediného zástupce Honor 50, ale na nedávném veletrhu v Barceloně představil dva mnohem zajímavější zástupce vlajkové řady Magic 4. Za novinku lze stále považovat i skládací model s flexibilním displejem Honor Magic V, uvedený v Číně letos v lednu.

Tuzemské zastoupení Honoru se nyní na sociálních sítí ptá svých fanoušků, který z nových produktů by chtěli vidět na pultech českých prodejen. Ne že by to v reálu něco znamenalo – „noty“ přijdou stejně z Číny –, ale aspoň je vidět, že se výrobce (minimálně po stránce marketingové propagace) uvedením novinkových modelů reálně zabývá. Podle informací z trhu je příchod modelů řady Magic 4 do Česka poměrně jistý, u skládačky Magic V je to asi 50 na 50.

Elegantní skládačka za správnou cenu má šanci

Honor Magic V jsme měli možnost vyzkoušet na barcelonském veletrhu MWC. Jde o precizně zpracovaný kus hardwaru, jak jsme nakonec u této značky dlouhodobě zvyklí. Klíčová je přítomnost služeb Googlu. Pokud by je Honor nemohl používat, značku by to diskvalifikovalo z bojů na trhu podobně jako její bývalou matku Huawei. Přítomnost nebo nepřítomnost 5G naproti tomu českého zákazníka tolik netrápí, nicméně i 5G konektivitu Magic V nabídne.



Varianta s koženkovými zády vypadá elegantně a zároveň je praktická

Na skládačce se nám líbí její poctivé provedení, zvlášť varianta s koženkovými zády vypadá skvěle a je i praktičtější, protože se tolik neumazává. Proti konkurenčnímu modelu Galaxy Z Fold3 od Samsungu je skládačka Honoru o něco větší a širší, což některým uživatelům může vyhovovat. Displej se klasicky skládá dovnitř a funguje i kontinuita aplikací – s čím pracujete v otevřeném stavu na velkém displeji, s tím můžete po složení pokračovat na menším neohebném vnějším panelu.

Klíčová pro uvedení nebo neuvedení skládačky Honoru do prodeje bude evropská cena. Pokud čínská centrála „povolí“ evropskému regionu prodávat zde Magic V za cenu okolo 1 200 až 1 300 eur (cca 30 až 32 tisíc korun), bude mít uvedení smysl. S vyšší cenou by byla pozice proti Samsungu příliš obtížná (vzhledem k výrazně pozdějšímu uvedení na trh) a větší smysl by dávalo, počkat si na novou generaci Magic V2. Honor ale každopádně prokázal, že si umí poradit i se skládací konstrukcí.