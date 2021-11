Honor zprovoznil inteligentní továrnu na mobily. Komponenty v ní převáží automatizovaná vozítka

Přestože už je tomu několik měsíců od chvíle, kdy se společnost Honor osamostatnila od firmy Huawei a od té doby se pokouší pomalu vracet s telefony na globální trh. To se jí poměrně daří, jak ukázal nedávno představený Honor 50. Firmě je však vyčítáno, že nové smartphony mají stále jistou podobnost s produkty Huawei, ovšem i to by se mělo brzy změnit. Nyní totiž Honor Shenzhenu otevřela vlastní výrobní park, kde bude vyrábět vlastní produkty.

Jedná se o první továrnu firmy, kterou si sám Honor zafinancoval a která by měla splňovat všechny moderní standardy a zvládne kompletní výrobu prémiové elektroniky od certifikace, kontrolu kvality až po kompletaci produktů. V továrně by se měly vyrábět telefony, ale i další produkty značky.

Hlavní slovo – automatizace

Honor se chlubí, že hlavní slovo zde má automatizace. Dokonce až 75 % veškerých výrobních činností je zde plně automatizována, přičemž 40 % těchto procesů si navrhl přímo Honor. Automatizace má co nejvíce eliminovat chyby způsobené lidským faktorem a hlavně minimalizovat náklady a zefektivnit výrobu.

Honor tvrdí, že je zde schopen vyrábět telefony ve velmi krátkém čase pouhých 29 sekund na jeden smartphone. Automatizována je i instalace zahnutých displejů telefonů, a to až s přesností na 75 mikronů. Zařízení pro automatickou montáž baterií využívá optickou detekci, která dokáže zachytit cizí tělesa (až do velikosti 40 mikronů) a také monitorovat tlak v reálném čase, čímž ohlídá bezpečnost vyrobených baterií.

V továrně jsou také automatizovaná vozítka, která si umí hotové části vyzvednout a přepravit je do jiné části továrny. Celkově firma splňuje více než 600 standardů kvality pokrývající návrh, vývoj, materiály, výrobní proces i uživatelský zážitek. Zároveň má sloužit i jako inkubátor pro novu generaci produktů Honor. Teď už budeme jen čekat, zda toho dokáže firma využít a nadobro smazat podobnosti s produkty bývalé mateřské společnosti.

Nahlédněte do nové fabriky Honoru: