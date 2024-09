Hotelové řetězce nahrazují plastové kartičky digitálním klíčem v telefonu. Je to bezpečné a jednoduché

Řada hotelových řetězců začíná hromadně nahrazovat plastové kartičky pro přístup do pokojů digitálními klíči. Ty jsou nasazeny, v závislosti na regionech, v aplikacích Apple Wallet a Peněženka Google, a nebo využívají samostatné mobilní aplikace. Do telefonu, v němž můžete provést samotný digitální check-in, jen dorazí digitální klíč, který otevře některá z mobilních aplikací. A vy ke dveřnímu zámku místo plastové kartičky přiblížíte jen záda telefonu, který má většina z nás prakticky neustále u sebe.



Uživatelé smartphonů se nemusí spoléhat jen na podporu digitálního klíče ze strany Apple Wallet a Peněženky Google. Digitální klíče často nabízejí i přímo aplikace jednotlivých hotelových řetězců

Podle průzkumu v nedávné době použilo digitální klíč od hotelového pokoje jen 14 % hostů hotelů, které mají tuto technologii k dispozici. To by se však mělo brzy změnit, protože globální hotelové řetězce hromadně investují do upgradů, které umožňují pro přístup do pokojů používat telefony s digitálním klíčem. Mnozí věří, že je toto řešení daleko bezpečnější, protože telefony míváme více pod dohledem a po ruce, než plastovou kartičku, která může někde snadno zapadnout. A to platí o klasických peněženkách či dokladech, které daleko častěji zapomínáme doma.

V integraci digitálních hotelových klíčů je nedále USA, v Evropě se první hotel s digitálními klíči v Peněžence Google objevil až letos v červnu. To se však bavíme o podpoře univerzálních peněženek, hotelové řetězce často využívají i vlastní aplikace, které mimo mobilního check-inu umožňují i „bezkartičkové“ odemykání. Platí to např. o aplikaci Hilton Honors, která je určená pro stejnojmennou celosvětovou síť hotelů.

Bezpečnost především

Začátkem letošního roku objevili bezpečnostní experti zranitelnost u plastových přístupových karet, což urychlilo vývoj a distribuci digitálních klíčů do smartphonů. Podle expertů už plastovým přístupovým kartám pomalu zvoní hrana, protože narazily na své limity. Kvůli bezpečnosti může být navíc při přiložení digitálního klíče požadováno ověření biometrikou, což je něco, čemuž současné plastové kartičky nemohou moc dobře konkurovat. Mobilní aplikace navíc může klíč delegovat na jiné osoby, popř. může rychle dostat potřebnou aktualizaci, která odstraní chyby nebo přidá nové funkce.

Použití digitálního klíče v aplikaci Hilton Honors:

Na druhou stranu stranu jsou však hoteloví hosté stále konzervativní. Podle průzkumu, který se zaměřil na hotelové aplikace, vyplývá, že až 70 % uživatelů, kteří mají hotelovou aplikaci podporující digitální klíč, zůstává věrných plastové variantě. Ta zřejmě zůstane v provozu ještě řadu let, přesto však z průzkumů vyplývá, že už jen teoretická možnost využití digitálního klíče zlepšuje recenze hotelů. Zavedení podpory digitálních klíčů je však pro hotely finančně náročné, protože se musí zohlednit, nejen instalace, ale také údržba a dodržování bezpečnostních standardů.

Vyzkoušeli jste na cestách po světě digitální klíč od hotelového pokoje uložený v mobilu? Je to podle vás lepší způsob, než tradiční plastové přístupové karty? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: CNBC