Hovory z mobilu slaví 48. narozeniny. Z Motoroly volali do Bellu a důvod vás pobaví

3. duben je významný den pro mobilní komunikaci. V tento den roku 1973 proběhl první hovor z mobilního telefonu. Tento historický zlom provedl Martin Cooper. Protože tehdy pracoval jako vedoucí divize komunikačních systémů firmy Motorola, nemohl nést použitý mobil jinou značku. První mobilní telefon se jmenoval Motorola DynaTAC 8000X.

První je jen jeden

Jaký byl telefon, který stál na počátku revoluce? Velký, těžký a jednoduchý. Vážil 794 gramů a měřil 254 milimetrů na výšku (bez antény). Vzniknul na základě autotelefonů, které bylo tehdy možné spatřit v luxusních limuzínách a holywoodských filmech. Displej pocházel z kalkulaček značky HP a zářil červeně, vedle numerické klávesnice měl dalších devět tlačítek:

Rcl (opakování volání)

Clr (vymazat)

Snd (odeslat)

Sto (uložit)

Fcn (funkce)

End (konec)

Pwr (zapnout/vypnout)

Lock (zamknout)

Vol (hlasitost)

Tato „cihla“ vydržela telefonovat půl hodiny, nabíjela se půl dne a stála 4 000 dolarů, tedy asi 100 000 tehdejších korun československých. Za takové peníze se daly koupit dva automobily značky Škoda... I přesto Motorola DynatTAC vyvolala jev v Americe nevídaný. V prvních dnech po začátku prodeje se na ni stály fronty a popularita tomuto telefonu vydržela. V podstatě deset let starý mobil vydržel na pultech obchodů dalších jedenáct let.

O co nevábněji vypadají technické parametry přístroje, o to úctyhodnější jsou časové údaje. Vývoj prvního funkčního prototypu Motoroly DynaTAC proběhl koncem roku 1972 a trval pouhých šest týdnů. Osvědčení od FCC, hlavní zkušební autority USA obdržel mobil po dlouhých deseti letech v roce 1983. Tato doba byla nutná k projektování a vybudování potřebné sítě vysílačů i telefonů samotných.

Jak ohromit konkurenci

Vraťme se ale k onomu zlomovému prvnímu telefonátu. Dnes 92letý Martin Cooper jej k úžasu kolemjdoucích uskutečnil v ulicích New Yorku. To bylo možné díky testovací mobilní základně umístěnému na vrcholu Alliance Capital Building. Už při tomto zkušebním telefonátu byla zkonstruována na to, aby byla schopna obsloužit 30 uživatelů, jejichž hovory předávala do sítě pevných linek.

Zajímavý je také adresát prvního hovoru. Cooper telefonoval svému rivalovi Joelu Engelovi, který v té době pracoval jako vedoucí výzkumných laboratoří firmy Bell. Až po několika letech musel Joel uznat, že to byl „obrovský triumf.“

Špetka ryze českého humoru závěrem: