Hrajeme si s AI na Pixelu. Umělá inteligence vytvoří tapetu na přání a opraví pokaženou fotku

Google u své řady telefonů Pixel používá jako hlavní argument, proč si je pořídit, již od samotného počátku nejrůznější softwarové vychytávky. Nejinak je tomu i Pixelu 8 Pro, kde jich je celá řada. Toto jsou tři vizuálně nejzajímavější a možná i nejužitečnější. Rovnou jsme je všechny vyzkoušeli.

Generované tapety

Generování obrázků za pomoci umělé inteligence je poměrně nová disciplína, Google se ale i tak rozhodl vše integrovat přímo do systému a výběru tapet. Neočekávejte ale psaní příkazů, vše je částečně předpřipravené do jakýchsi šablon, tím pádem jednoduché k používání.



Při generování si nemůžete napsat vlastní příkaz, můžete ale upravit ten předpřipravený

V rámci výběru tapet v systému je nová položka AI tapeta. Ta skýtá 10 různých variant stylů, které vám určí základní směřování vaší tapety. Tedy zda se bude jednat o např. terén, detail minerálu či imaginární stvořeninu.

Zde už na vás bude čekat konkrétní příkaz, ze kterého vzejde následná fotografie. U něj si můžete upravit několik klíčových slov – ta jsou podtržená. Po jejich rozkliknutí si opět můžete vybrat z předpřipravené nabídky, rovnou i s náhledem. Často můžete vybrat materiál, barvu, či co na fotografii bude dominantní (zda T-Rex či maják apod.).

Pro pokročilého uživatele zvyklého používat ChatGPT je toto řešení sice omezující, pro ostatní se ale jedná o velmi přístupnou variantu AI. Výsledné tapety ale vypadají perfektně, což bude právě i díky omezení příkazů, které je možné odeslat – Google svou umělou inteligenci prostě vycvičil, aby je generovala opravdu pěkně na základě těchto možných kombinací.

Vždy máte na výběr ze čtyř variant a po uložení vám tapeta zůstane mezi vašimi výtvory, a dokonce ji můžete i zkusit přegenerovat či lehce upravit. Celkově jsou ale výtvory až překvapivě povedené a většinou jsem měl spíše problém si z těch čtyř variant vybrat jen jednu.

Optimální záběr

Asi to znáte – snažíte se o rodinnou fotografii, ale vždycky se najde někdo, kdo se dívá buď do strany, kýchl, nebo prostě jen zavřel oči. Tohle je to, co má řešit optimální záběr (anglicky Best Take). Ze skupiny fotografií vytvořených na jednom místě v krátkém časovém úseku umožní vybrat jednotlivé obličeje lidí a vytvořit jednu finální fotografii, kde se každý usmívá.



Po vyhledání podobných fotografií můžete libovolně měnit obličeje

Fungování je přitom neuvěřitelně jednoduché – stačí si vybrat fotku, která se vám líbí např. kompozičně, a v rámci editoru zvolit Optimální záběr. Po chvíli prohledání fotogalerie máte možnost u všech rozpoznaných obličejů vybrat jiný záběr, který v galerii máte pro daného člověka. Nevytváříte tak podivná monstra, kde babičce přišijete hlavu vašeho bratra, ale pouze upravujete konkrétní osobu a vybíráte, jak se doopravdy tvářila.

Telefon neupraví jen oči a ústa, ale i celou hlavu, pokud se osoba dívala do stran (byť zde to ne vždy musí fungovat, Google si musí být jistý, že se jedná o ten konkrétní obličej). Při následném přiblížení je občas lehce vidět, kde byly jednotlivé elementy napojeny (telefon si mnohdy musí kousky domýšlet a generovat), v celkovém pohledu ale žádný problém neuvidíte a na sociální sítě je fotka naprosto perfektní. A většinou i do rodinného alba.

Je to jedna z těch funkcí, kde se dá debatovat, co je ještě fotografie a realita, protože výsledný obrázek se v jeden konkrétní moment nikdy nestal. Jednotlivé části ale ano, takže je jen na vás, jak se k tomu postavíte.

Magic Editor

Tam ale, kde se dostáváme ke kompletní lži, je Magic Editor, který umožňuje jednotlivé elementy na fotografii přesouvat či zvětšovat a zmenšovat. Stojíte na špatné straně fotky? Nevadí, na pár tapnutí je vše opraveno!

Google zde využívá vlastní umělou inteligenci, přičemž samotné zpracování probíhá v cloudu – bez nahrání do Fotografií Google se neobejdete. Samotná editace je pak snadná a pokud jste někdy používali kouzelnou gumu na Pixelech, tak budete jako doma.



Magic Editor umožní přesunout celé objekty či postavy na fotografii

Jednoduše zakroužkujete, nebo dlouze prstem podržíte, objekt, který pak následně můžete zvětšit či přesunout. Samotné označení je poměrně přesné a většinou nevyžaduje ruční dočištění. Bohužel zde není možné výběr například zrcadlově obrátit, lze jej pouze otočit, zmenšit, zvětšit a přesunout. Jakmile budete spokojeni s umístěním, stačí tapnout na generovat.

Za přibližně půl minuty se vám ukáží čtyři varianty obrázku a je pouze na vás, která se vám nejvíce líbí. A nakonec je vždy možnost si vygenerovat novou sadu.

Neočekávejte vždy perfektní výsledky. Občas je vygenerované pozadí podivná směs pixelů, často se ale podaří chybějící prostor na fotografii vyplnit opravdu pěkně. Tady už výsledné fotky nebudou až tak do rodinného alba, jako spíše do příběhu na sociální sítě apod. Hodně bude záležet na složitosti pozadí. Polička s vystavenými předměty bude pravděpodobně hodně zvláštní, ale např. vytvoření zbytku chrámu zvládá AI velmi dobře.