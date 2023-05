Hraní na mobilu s nádechem PlayStation. Už i Androidy se dočkaly herního ovladače s 3,5mm jackem

Po roce od uvedení gamepadu pro iPhone se usmálo štěstí i na uživatele Androidu. Na světě je herní ovladač Backbone One s brandingem PlayStation, který se už brzy dostane i do Evropy. Doplňkový gamepad pro Androidy je křížencem ovladače Backbone One a bezdrátového DualSense ovladače od Sony. Na těle ovladače tak nechybí dvě analogové páčky, oranžové tlačítko Backbone ani čtyři ovládací klávesy, které mají po vzoru Sony symboly kříž, kruh, čtverec a trojúhelník místo klasičtějších A, B, X a Y.

Největší výhodou doplňkového ovladače je jeho univerzálnost, protože do něj zapojíte většinu Androidů na trhu. Jediným minimálním požadavkem je, aby v telefonu běžel alespoň Android 8.0. Na levém gripu ovladače se nachází 3,5mm sluchátkový jack, který dnes už většina telefonů ztratila, a tak je vítaným přídavkem. Na pravém gripu zase čeká USB-C.



Takto vypadá herní ovladač Backbone One - PlayStation Edition. Podporuje aplikaci PS Remote Play a má i ikonická ovládací tlačítka a barvu PlayStation 5

Přes něj můžete vložený telefon nabíjet i v průběhu hraní. Barva gripů odpovídá běžnému ovladači pro PlayStation 5, některým hráčům může chybět touchpad, který by ovládání některých her značně zjednodušil.

Ovladač nemá žádná omezení

I když propojenost se Sony naznačuje, že si na ovladači zahrajete jen PS4 a PS5 hry prostřednictvím aplikace PlayStation Remote Play, pravdou je úplný opak. S pomocí gamepadu si zahrajete jakékoliv hry, které podporují ovladač, třeba ty, které do telefonu streamujete přes službu Xbox Game Pass Ultimate. A vyloučeny nejsou ani Androidí hry, které podporují fyzické ovladače, např. Call of Duty: Mobile, Fortnite nebo Diablo Immortal.

Při pořízení gamepadu dostanete zdarma měsíční předplatné služby Google Play Pass, třeba abyste vyzkoušeli, se kterými dalšími hrami je ovladač kompatibilní. Herní ovladač Backbone One for Android - PlayStation Edition se bude v Evropě nabízet za 119,99 EUR, což dělá v přepočtu zhruba 2 800 Kč.

Představení herního ovladače Backbone One - PlayStation edition:

Zdroj: PlayStation