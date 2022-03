HTC se chce vrátit na globální trhy. Tchajwanská legenda po čtyřech letech nabídne telefon vyšší třídy

Tchajwanská legenda HTC, pradávný průkopník operačního systému Android, se brzy vrátí. A to ve velkém stylu. V dubnu by měla značka uvést na trh nový high-end telefon, který bude chtít zatopit stávajícím výrobcům. HTC tak na trh uvede telefon vyšší třídy po čtyřech letech, zatím poslední pokus, HTC U12+, se datuje do roku 2018.

K potvrzení chystaného smartphonu došlo na akci HTC, která se uskutečnila na veletrhu MWC. Existenci telefonu potvrdil ředitel asijsko-pacifické divize HTC Vive Charles Huang. Nový vlajkový telefon se má soustředit zejména na virtuální a rozšířenou realitu, a současně má být pevně integrován do open-source metaverze platformy Viveverse. Očekáváme tedy, že by ke smartphonu mohla existovat celá řada brýlí, které vám otevřou svět rozšířené či rovnou virtuální reality.

Vše tedy směřuje na globální comback smartphonů s logem HTC. Ten jsme sice predikovali již vloni v září, kdy se u nás začal prodávat smartphone střední třídy HTC Desire 21 Pro. Od té době však HTC, mimo domovského trhu, nepřišlo s žádnými dalšími telefony.

Připomeňme, že firma před čtyřmi lety prodala většinu své mobilní divize Googlu, a od té doby na vybrané trhy směřovala jen několik průměrných až podprůměrných telefonů. HTC až dosud vidělo byznys jen mezi headsety pro virtuální realitu, s blockchainovým telefonem před třemi lety díru do světa rozhodně neudělala. Jak to bude s high-end smartphonem tentokrát? Pokud bude konkurenceschopný, dokáže HTC zavedeným výrobcům konkurovat třeba atraktivnější cenovkou?

Představení smartphonu HTC Desire 21 Pro:

