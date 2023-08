Huawei a Ericsson budou vzájemně sdílet patenty týkající se mobilních 4G a 5G sítí

Společnosti Huawei a Ericsson oznámily podepsání globální dohody o vzájemném licencování patentů. Smlouva se týká patentů v rámci standardů stanovených organizacemi 3GPP, ITU, IEEE a IETF pro mobilní technologie 3G, 4G a 5G. Smlouva zahrnuje prodej síťové infrastruktury a spotřebitelských zařízení obou společností a poskytuje oběma stranám vzájemný přístup k patentovaným standardizovaným technologiím na globální úrovni.

„Těší nás, že jsme se společností Ericsson dosáhli dlouhodobé globální vzájemné licenční spolupráce,“ uvedl Alan Fan, ředitel oddělení pro duševní práva ve společnosti Huawei, a doplnil: „Jako ti, kteří mají velký podíl na utváření patentům nezbytných k dodržení technických norem (SEP) pro mobilní komunikaci, si obě společnosti uvědomují hodnotu vzájemného duševního vlastnictví a tato dohoda vytváří pevnější patentové prostředí. Prokazuje to závazek obou stran, že duševní vlastnictví by mělo být řádně respektováno a chráněno.“

„S potěšením oznamujeme obnovení naší globální křížové licenční smlouvy s Huawei,“ řekla Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer ve společnosti Ericsson, a dodává: „Obě společnosti jsou hlavními přispěvateli do standardů mobilní komunikace a vzájemně uznávají hodnotu svého duševního vlastnictví. Tato dohoda demonstruje závazek obou stran, že duševní vlastnictví by mělo být respektováno a odměňováno a že přední technologické inovace by měly být sdíleny v celém odvětví.“

Z konkurentů partneři

V uplynulých dvaceti letech se společnost Huawei významně podílí na tvorbě hlavních ICT standardů, včetně těch pro mobilní sítě, Wi-Fi a multimediální kodeky. V roce 2022 se Huawei s počtem 4 505 podaných patentových přihlášek stala absolutní jedničkou mezi žadateli o patenty u Evropského patentového úřadu.

Společnost Huawei je držitelem i realizátorem patentů označených SEP (Standard Essential Patent) a zavázala se poskytovat licence na tyto patenty za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Podpisem dohody s Ericssonem společnost Huawei zároveň poskytuje i získává přístup ke klíčovým technologiím.

Se současným portfoliem licenčních smluv IPR odhaduje Ericsson celoroční výnosy z IPR licencí na přibližně 11 miliard SEK. Během několika desetiletí je Ericsson předním přispěvatelem k 3GPP a rozvoji globálních mobilních standardů. Hodnota patentového portfolia Ericssonu s více než 60 000 udělenými patenty je posílena jeho přední pozicí prodejce 5G technologií a ročními investicemi do výzkumu a vývoje ve výši více než 4 miliardy USD.