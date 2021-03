Huawei bude vybírat licenční poplatky. Může získat až 55 Kč za každý prodaný 5G mobil

Huawei má kvůli americkým sankcím od roku 2019 ztížený přístup k technologiím a nemůže tak vyrábět smartphony i některá další zařízení v plánovaném objemu. Proto se čínská společnost rozhodla, že si výpadek v tržbách vynahradí jiným způsobem. Od výrobců 5G zařízení bude vybírat poplatky za licence k 5G patentům, oznámila v tiskové zprávě.

Díky masivním investicím do výzkumu a vývoje patří dnes Huawei k největším držitelům patentů na světě. Na konci roku 2020 vlastnila čínská firma více než 100 000 aktivních patentů ve více než 40 000 patentových rodinách po celém světě. Uvádí to v tzv. „bílé knize o inovacích a duševním vlastnictví“, která mapuje historii patentů Huawei sahající až do 90. let. V oblasti 5G je podle agentury IPlytics největším vlastníkem s podílem zhruba 15 % všech registrovaných 5G patentů.



Na tzv. „patentové zdi“ si můžete přečíst, kdy který patent Huawei získalo

Právě poplatky za využívání 5G technologií, z nichž benefitují všichni výrobci 5G smartphonů na světě, začne Huawei svým konkurentům účtovat. Podle slov šéfa oddělení práv duševního vlastnictví Huawei Jasona Dinga má jít o rozumný procentuální licenční poplatek odvozený od prodejní ceny daného mobilu. Maximálně by ale mělo jít o částku 2,50 dolaru (cca 55 Kč). Účtovat bude i zpětně od roku 2019 a do roku 2021 počítá s výnosy z licencí ve výši až 1,3 miliardy dolarů (cca 28,5 miliardy korun).

Společnost Huawei podala svou první patentovou přihlášku v Číně už v roce 1995, ve Spojených státech potom o čtyři roky později. V roce 2008 zmínila Světová organizace duševního vlastnictví společnost Huawei jako jedničku v počtu patentových přihlášek podaných podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) vůbec poprvé. V roce 2019 se podle počtu udělených patentů Huawei umístilo na 2. místě v Evropě a na 10. místě v USA. V domovské Číně je dlouhodobě největším držitelem patentů.